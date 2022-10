Fabio Quartararo: "Solo tengo que disfrutar y luchar por ganar"

El francés, contento tras volver a sentirse a gusto con su Yamaha, apuntó que la salida fue clave para poder remontar, aunque no esperaba el triunfo de 'Pecco' Tras cortar una larga sequia sin estar en podio, el actual campeón del mundo tiene claro que se lo jugará "a todo o nada" en el Ricardo Tormo

Fabio Quartararo, vigente campeón del mundo de MotoGP y tercero en Sepang, explicó que su salida "no fue fantástica. Vi que 'Pecco' había salido tan rápido y casi se ponía primero, que frené muy tarde para ganar posiciones en la primera curva y me puse quinto y esto fue una gran ayuda en carrera", reconoció.

"Después intenté engancharme a ellos pero fue imposible. En cualquier caso, creo que hemos hecho una de las mejores carreras del año, partiendo tan atrás en la formación y estoy satisfecho con mi carrera", aseguró el piloto francés de Yamaha.

“I saw that Pecco was almost in the lead, so I decided to brake super late” 🎙️ - @FabioQ20



The reigning World Champion decided to risk it all! 🚀#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/5vW15cjFsG