'Pecco' Bagnaia: "Si tengo opciones de ganar en Valencia, lo haré"

El italiano, tras una gran carrera, dejó claro que no quiere hacer nada distinto en el Ricardo Tormo y que intentará hacer un fin de semana normal Sobre la 'pelea' con Enea Bastianini en Sepang, el vigente subcampeón del mundo reconoció que "no va a ser un compañero nada fácil para el año que viene

Francesco "Pecco" Bagnaia, vencedor del Gran Premio de Malasia de MotoGP y a sólo dos puntos del título mundial, ha afirmado que "ahora es cuando" se puede "calmar", que "el fin de semana ha sido bastante duro, por los errores que" cometió el sábado, pero que "para Valencia" deben "entender qué ha pasado".

"Podemos ser fuertes sin forzar tanto la máquina como ayer y la carrera de hoy ha sido la demostración de que nuestro ritmo era muy bueno sin hacer locuras", señaló.

"La recta hasta la primera curva ayudó en mi salida, pero también los reflejos con el sistema de salida y arriesgando en la frenada. Martín tenía un ritmo increíble y estaba forzando mucho, me resultó inalcanzable y después de dos vueltas decidí aflojar un poco, por lo que cuando se cayó, traté de gestionar los neumáticos; ya que Bastianini también estaba forzando mucho y cuando me adelantó, fue una de las partes más duras de la carrera pues, de hecho, era bastante difícil tratar de seguirlo porque él tenía más tracción que yo en las curvas rápidas, pero al final, la frenada es el punto que me ha permitido ganar hoy", reconoce 'Pecco'.

"La segunda parte de la carrera cuesta mucho por el desgaste del neumático trasero, por eso he tratado de gestionarlo de la mejor manera posible y, cuando vi que mi ritmo era mejor, traté de recuperar, aunque arriesgué en la curva siete y me fui largo y traté de acercarme lo máximo posible a Bastianini", continuó Bagnaia.

Sigue MotoGP en DAZN. Activa tu cuenta y podrás disfrutar de los partidos en vivo

"Cuando adelanté a Bastianini, traté de forzar a tres vueltas para el final y, a falta de dos, bajé el ritmo porque tenía el neumático trasero destruido, había demasiado sobrecalentamiento y traté de guardar un poco en la última vuelta, pero vi que Enea se fue largo en la curva 9 y eso también me permitió ganar", destacó el italiano.

Sobre la carrera de Valencia aseguró que "si eres demasiado cuidadoso puedes tener problemas, estar en una pelea de grupo, y es más difícil hacer lo que tu quieres, trataré de hacer un fin de semana normal e inteligente en Valencia, gestionarlo y entenderlo todo y si tengo posibilidades de ganar, lo haré, y espero que la carrera sea en seco y ya veremos qué ocurrirá".

De Bastianini dijo que "no será un compañero fácil; ambos tenemos que hacer un buen trabajo y, sin duda, es distinto comparado con la actualidad". "Será una situación distinta porque es otra persona y cuando llegas a un equipo de fábrica tienes que adaptarte al modo de trabajo. No será fácil para él, pero en el campeonato será lo mismo de siempre. La primera persona a la que quieres batir es tu compañero de equipo y así será siempre", apuntó Bagnaia después de ganar el Gran Premio de Malasia.