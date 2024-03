Ducati pone por las nubes a Marc Márquez

Ducati le ha abierto la puerta a Marc Márquez. Así lo ha asegurado el nuevo director deportivo de la escudería, Mauro Grassilli. “Marc gusta mucho a la marca. Es un piloto que ha ganado muchísimo y que tiene un gran carisma. A mí, que no lo conozco desde hace demasiado tiempo, me parece una persona honesta, sincera, una bellísima persona. Márquez es un piloto importante para tener en consideración”.

El equipo italiano disfruta de los servicios de 'Pecco' Bagnaia, campeón de la categoría grande en los dos últimos años, que optó por renovar y seguir subido a la "moto más deseada de la parrilla". Un acuerdo que, por extraño que parezca, no fue tan sencillo a pesar de la buena relación entre piloto y escudería.

Entre los candidatos a compañero de Bagnaia en Ducati, en los que figuran principalmente Jorge Martín y el propio Bastianini, su actual acompañante, se une a la lista el nombre de Marc Márquez. “Seguro que Márquez puede entrar también en la pelea por ser el compañero de ‘Pecco’, pero no tenemos prisa. No sé cuándo se tomará esa decisión, pero Márquez es un gran campeón”.

Una decisión que Ducati no quiere tomar precipitadamente y, por tanto, no se ejecutará a corto plazo. "Ahora hemos decidido frenar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en pista. No tenemos prisa para decidir quién será el segundo piloto oficial. La elección será importante, tiene que ser ponderada y es algo que requiere tiempo”.

El jefe del equipo, Gigi Dall'Igna, también ha alabado a Márquez y su desempeño en este inicio de curso. "Marc ya ha demostrado todo su talento y su clase a través de una capacidad de adaptación innata. El dirigente italiano no dudó en calificar al piloto como "un temible contendiente sobre una moto completamente nueva para él".

Ilusión con Marc

Marc Márquez quedó en cuarta posición en la primera carrera del año, en Qatar. Una buena posición que hace a los aficionados del motociclismo a soñar con ver en lo más alto al piloto de Cervera. El piloto de Gresini correrá este fin de semana cerca de España, concretamente en Portugal, en el segundo Gran Premio de la temporada.