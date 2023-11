La emotiva despedida del VR46 a Luca Marini, que se marcha a Honda

El hermano de Rossi pacta su salida del equipo italiano, que le desea "buena suerte" en su nueva aventura "Eres nuestro 10", le dicen los miembros del VR46 en un vídeo que confirma su marcha a Honda

Era el secreto peor guardado del paddock, pero ahora ya es oficial. Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi, abandona el equipo de 'Il dottorre', Mooney VR46, para iniciar una nueva y desafiante aventura en el Repsol Honda.

Marini, que tenía contrato con el VR46 para 2024, ha llegado a un acuerdo con el equipo y ya es libre para firmar por el Repsol Honda como sustituto de Marc Márquez. "Eres nuestro 10", le despide el equipo de Rossi en un vídeo difundido este sábado en sus redes sociales, en el que le desea mucha suerte para el futuro.

"Ha llegado el momento de que ambas partes persigan objetivos y resultados ambiciosos siguiendo caminos diferentes, si bien todo el equipo y las personas involucradas en el proyecto desean a Luca lo mejor para su futuro", dice el comunicado del Mooney VR46 Racing Team.

Marini no quería dejar la oportunidad de ir a un equipo de fábrica y así lo hizo saber a los medios este pasado jueves, incluso si el Repsol Honda no ha decidido aún anunciar su fichaje, si bien ya prepara su debut con la RC213V el próximo martes en los test de MotoGP en Cheste de cara a la próxima temporada: "Me siento fantástico y es el momento de ir a un equipo de fábrica", reconocía Luca.

"Creo que las noticias llegaran pronto, no hay mucho que pueda anunciar por el momento, veremos en los próximos días", aseguró. Honda podría optar por confirmar al sustituto de Márquez hasta después de la carrera del domingo, para no enturbiar la emotiva despedida de su octocampeón, que se marcha a Gresini.

Una vez Honda confirme a Marini, el siguiente movimiento será que VR46 desvele su apuesta para relevar al hermano de Rossi. Fermín Aldeguer estaba en 'pole' hasta hace pocos días pero ahora parece que finalmente el elegido será Fabio di Giannantonio, ganador de la carrera de Qatar el pasado domingo.