Luca Marini, el hermano de Rossi, ¿en la Honda de Márquez?

El italiano, avalado por su hermano en el VR46, cambiaría la mejor moto de la parrilla, la Ducati, para iniciar una incierta aventura en Honda Valentino subió a sus redes sociales una foto de su época de piloto en Honda, disparando los rumores sobre el fichaje de Luca por la marca alada

Luca Marini puede ser el elegido por el Repsol Honda para ocupar la vacante de Marc Márquez la próxima temporada. En el paddock de Sepang se da por hecho que el hermano de Valentino Rossi ha aceptado la oferta de la marca alada y cambiará la mejor moto de la parrilla, la Ducati de su actual equipo VR46, para aventurarse con la más difícil, la RC213V, con el compromiso de que su nuevo contrato sea por dos temporadas y no por una como pretendía HRC.

El nombre de Luca Marini era uno de los que se barajaban, tal como reconoció el viernes el team manager del Repsol Honda, Alberto Puig, Sin embargo, las especulaciones se dispararon en Malasia a raíz de que su hermano (por parte de madre) Valentino Rossi subiese a sus stories en Instagram una foto de su época de piloto en Honda. En el equipo de 'il dottore', el VR46 no sabían como salir al paso de semejante pista. Uccio Salucci, manager de la formación, apuntó que “el Team VR46 y la Academy VR46 son cosas diferentes. Le hemos dicho a la gente de la Academy que nos informen de la salida o no de Marini lo antes posible", se limitó a comentar.

Puig mencionó a Marini y Oliveira, habló del posible retorno de Pol Espargaró y descartó a Lecuona y Aldeguer, pero de sus palabras pareció claro que la apuesta principal era Fabio Di Giannantonio, el piloto al que Márquez deja sin moto en el Gresini Racing. “No hay mucho donde elegir, la mayoría de pilotos tienen contrato”, aseguró. Evidentemente Marini tiene firmado un acuerdo con el VR46, pero en su caso el 'jefe' es su hermano Valentino, que no le pondrá impedimentos. El director de la escudería Pablo Nieto, ya ha informado a Ducati de los planes de Luca y su posible cambio de aires.

Aldeguer, en su puesto

Si se confirma que Marini será quien tome el relevo de Márquez en Honda, el VR46 apuntaría a Moto2 para completar su alineación de cara a 2024. El nuevo compañero de Marco Bezzecchi saldría, según los últimos rumores, del trío de pilotos que más han destacado este año a pesar del dominio del ya campeón Pedro Acosta: Fermín Aldeguer, Tony Arbolino y Alonso López. Los tres tienen contrato y además Aldeguer, que parece ser el que cuenta con más opciones, aseguró en DAZN que se quedará en Moto2 tras su victoria de en Malasia.

En Sepang, Marini habló de Honda pero no quiso referirse a la propuesta de los japoneses: "El problema en este MotoGP no depende de Honda o no Honda, el problema es que en un año, con cinco días de test, no hay tiempo de hacer nada. Soy un piloto que tiene como objetivo llegar a un equipo oficial y desarrollar una moto, pero con la oportunidad justa. Hacer sólo un año en un equipo con el MotoGP de ahora es muy arriesgado para el piloto. Estoy yendo muy fuerte, cerca de las posiciones de podio y de los que luchan por el campeonato. Creo que voy bien y que el próximo año puedo ir aún mejor. ¿El futuro? Es algo que hay que hablar con el manager y con el equipo, y sobre todo con Vale, que es el jefe”.