Carlos Tatay carga contra las federaciones española y valenciana: "Me han dejado colgado"

El piloto valenciano, de 20 años, sufrió una lesión medular el pasado 2 de julio en el Europeo de Moto2 y denuncia el abandono de las instituciones Podría recuperar la movilidad: "Se necesitan como unos seis meses para que la médula se desinflame por completo y ver por donde van los tiros" afirma

El valenciano Carlos Tatay, de 20 años, sufrió un grave accidente en la carrera del Campeonato de Europa de Moto2 que se disputó en el circuito portugués de Portimao el pasado 2 de julio. Desde entonces está silla de ruedas, aunque poco a poco empieza a recuperar la movilidad en sus piernas. No sabe a ciencia cierta si podrá volver a caminar y necesita continuar con la rehabilitación, pero denuncia que las federaciones española y valenciana de motociclismo se han desentendido del caso y le "han dejado colgado".

"Ahora mismo sólo tengo a mi familia y amigos, y los que tienen que poner orden y echarme una mano, que son las federaciones, se están echando las culpas unos a otros. Unos dicen que me tiene que cubrir la federación valenciana y los otros que tiene que ser la federación española", lamenta Carlos Tatay, vencedor de la "Red Bull Rookies Cup" en 2019.

"Ahora estoy teniendo reuniones importantes, no con ellos, porque resulta imposible reunirte con ellos, no aportan ninguna solución, es simplemente perder el tiempo, pero sí que nos reunimos con gente importante para ver si pueden ayudarme y, lo que es pésimo, es que haya pilotos de MotoGP que intentan ayudarme económicamente en cualquier aspecto y que unas federaciones, que son las que se tienen que encargar de esto, no lo hagan", afirma contundente Tatay.

El piloto también explica que "me han escrito muchísimos pilotos de MotoGP intentando ayudarme, y por desgracia, les he tenido que decir a todos que no pues, por cuestiones de abogados, lo tenemos todo muy parado, pero estoy empezando a montar ahora una asociación, que al principio no quería, pues me negaba a que gente que no tenía la culpa me ayudara, pero visto que con las federaciones va para largo y acabará en juicios y demás, estamos intentando montar todo bien en esta asociación para que la gente que quiera aportar y que pueda que nos eche una mano y poder continuar con la rehabilitación, porque es la única vía que nos queda".

Gastos muy elevados

"Es difícil, porque al final mi familia está trabajando, mi padre está en casa y, como os podéis imaginar, una familia, mi padre es panadero, es imposible de costear el gasto, necesitamos un piso de alquiler en Toledo, ahora tenemos que cambiarnos de casa, tenemos que comprarnos un coche porque los que tenemos no se pueden adaptar, tenemos que vender nuestra casa, irnos a Toledo, alquilar un piso allí y ahora vete a San Sebastián de los Reyes, alquila un piso allí... Son muchos gastos y mi padre intenta casi todos los fines de semana subir y bajarnos para que pueda estar con la familia y demás, pero es duro", enumera Tatay uno a uno todos los problemas que conlleva su lesión medular.

A pesar de todo, el estado de ánimo de Carlos Tatay es digno de elogio, pues en ningún momento mostró síntomas de debilidad, muy al contrario, dijo encontrarse "bien". "La verdad es que bien y muy contento pues pensaba que lo iba a pasar peor de lo que podía imaginar al venir, pero ha estado muy bien y estoy muy contento y feliz", apuntó. "Desde el principio lo tuve claro en ese sentido, quiero disfrutar al máximo y voy a seguir compitiendo y, por lo tanto, yo creo que es eso lo que no me quita la sonrisa", dijo Tatay de su estado de ánimo.

Al referirse a su lesión dijo que podría no ser permanente: "esperemos que no, es una de las grandes incertidumbres que tengo, pues nadie me sabe decir nada y no es algo que se pueda ver realmente lo que está afectado y lo que no en la médula, pues realmente necesita tiempo y ver qué es lo que está pasando. Lo bueno es que no paro de evolucionar y, mientras esa evolución no pare, es una muy buena noticia y esperemos que continúe así".

"La evolución está siendo muy buena, los médicos tampoco se creen mucho lo que estoy evolucionando y eso es muy positivo, porque quiere decir que hay margen de mejora, continúo trabajando duro, la piscina me está ayudando muchísimo y no voy a parar hasta que esto se acabe", recalcó Carlos Tatay pleno de confianza en su recuperación.

"Se necesitan como unos seis meses para que la médula se desinflame por completo y ver un poco, realmente, hacia dónde van a ir los tiros. Aún me quedan casi dos meses para cumplir ese plazo y también que eso era para una lesión completa, en la que la médula está sesgada por completo, pero yo tengo la suerte de que se ha visto que es una lesión incompleta y, por lo tanto, hay restos de la médula, no se sabe cuantos. Esperemos que muchos estén vivos y estén conectados y, por lo tanto, la recuperación puede ser muy larga, pero se puede mejorar bastante", destacó confiado Tatay.

Sin perder en ningún momento la sonrisa, Carlos Tatay explicó que "cuando venía desde Toledo me lo replanteé -si venir o no-, porque estoy pasando una situación ya no física, porque físicamente tengo muchísimo apoyo de toda mi familia y amigos, que me están ayudando, pero mentalmente con las federaciones venía en el coche llorando y por eso es duro en ese sentido, porque te tienes que acostumbrar".

"No paras de tener esta situación en la cabeza y es duro pasar estos tragos y con mi familia que no sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir, pues es mucho dinero el que hay que pagar para mi recuperación, y lo último que quiero es que esto se acabe, por lo tanto, es duro, pero al final, desde que tuve la lesión, he querido afrontar los miedos al máximo y quise venir al europeo, en el que yo competía, para 'calentar' antes de MotoGP", reconoce el piloto.

"Sabía que aquí me iba a encontrar con muchísima gente, te miran con cara de lástima, 'hostia qué putada', y es duro, pero dije que me voy directo al mundial porque quiero echarle 'cojones' y enfrentarme para la que es ahora mi situación", agregó Carlos Tatay, que dijo ser así de positivo porque "al final son ganas de vivir y de ser feliz, nada más".

Carlos Tatay no duda a la hora de afirmar sobre volver a competir que "tampoco quiero marcarme ese objetivo, porque lo único que haría es frustrarme ¿Como sueño? Ojalá, ojalá, porque es mi vida, pero sí que me gustaría volver a competir, me gustaría no, lo voy a volver a hacer y creo que va a ser en las cuatro ruedas".

Y no tienen ningún problema en rememorar el accidente, pues señaló que "tuve conciencia en todo momento". "Lo he vuelto a ver y no me impacta porque sé perfectamente lo que pasó, estaba plenamente consciente, no perdí el conocimiento en ningún momento y eso no me impacta".

"Desde la televisión no parece un accidente grave y eso sí que me da un poco de rabia, porque no parece que sea muy 'heavy', pero sí que ha tenido consecuencias graves. No es algo que me coma la cabeza, sé lo que pasó, frené un poco de más y en la bajada en Portimao me fui por delante", recuerda Carlos Tatay.

Y, como piloto, y en lo estrictamente deportivo en lo que a la pelea por el título se refiere entre 'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín, reconoce que siendo español tiene que apostar por Martín, pero añadió que "es verdad que 'Pecco' tiene una cabeza que es el hombre de hielo, no hay quien lo maree, es imposible de marear mentalmente y aunque me gustaría que ganara Martín, porque es español, creo que va a ganar Pecco".