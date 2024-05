El curioso dato del Barça desde que Xavi anunció su marcha

El FC Barcelona viene dibujando una curiosa línea desde que Xavi Hernández anunció a finales de enero que abandonaría el cargo al término de la presente temporada. El 27 de enero, tras caer ante el Villarreal, empezó a cumplirse una norma que se ha respetado en absolutamente todos los partidos del equipo hasta la fecha.

Contando la debacle en Montjuïc frente al equipo 'groguet', el Barça venía recibiendo el primer gol del partido en contra en cuatro de sus últimos cinco partidos: Real Madrid en la Supercopa, Unionistas en Copa del Rey, Athletic también en Copa y Villarreal en Liga. Tras esa dolorosa debacle por 3-5 contra el Villarreal, esa tendencia se rompió de forma completa.

En los 17 partidos disputados hasta la fecha desde entonces, el Barça no ha encajado el 0-1 en el marcador en ni un solo partido. Desde enero, el rival de los culés no se adelanta en el luminoso. Son, en total, 13 jornadas de Liga y cuatro envites de Champions League sin que el equipo de Xavi empiece perdiendo.

17 partidos seguidos sin encajar el 0-1

No solo eso, sino que en esos 17 partidos, en 16 son los azulgranas los que se han colocado con el 1-0 favorable en el marcador. Solo en el 0-0 de Liga en San Mamés no se cumplió dicha norma. De esos 16 partidos en los que el Barça se puso por delante, en cinco no logró amarrar la victoria. Es decir, en una tercera parte. Un número considerable.

Contra el Granada en casa, el partido acabó 3-3 pese al tanto inicial de Lamine. En campo del Nápoles, Osimhen neutralizó la diana de Lewandowski. Y, más recientemente, el PSG volteó el 1-0 también de Lamine en Montjuïc, el Real Madrid remontó el 0-1 de Christensen en el Clásico y el Girona se rehizo este sábado de otro tanto inicial del jugador danés del Barça.

Pese a que el equipo no ha cumplido sus objetivos, Xavi reiteró que su Barça dio un paso adelante desde que en enero anunció que se iría a final de curso. Desde esta perspectiva, los datos le dan la razón: sus jugadores han salido desde entonces mucho más metidos en los partidos, aunque en varios de ellos se han ido difuminando con el paso de los minutos hasta acabar sucumbiendo.