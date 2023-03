Álex Rins inaugura su nueva etapa en LCR Honda

El piloto barcelonés, de 27 años, presenta sus nuevos colores y el proyecto con Honda tras la despedida de Suzuki del Mundial Ganador de dos de las tres últimas carreras en 2022, Rins no renuncia a su sueño en Moto GP: "Quiero ser campeón del mundo"

El Team Honda LCR ha presentado este martes la moto y los colores con los que competirá esta temporada Álex Rins, que llega al equipo satélite de Honda tras el adiós de Suzuki al Mundial y en sustitución de Álex Márquez, ahora en Gresini.

La estructura que dirige el ex piloto italiano Lucio Cecchinello tiene grandes expectativas con el fichaje de Rins, que el año pasado ganó dos de las tres últimas carreras en Australia y Valencia para cerrar por todo lo alto sus seis años en Suzuki.

Rins, que ha firmado por dos años con LCR y recibirá material y tratamiento de pilote de fábrica por parte de Honda, lucirá una decoración patrocinada por Castrol. Paralelamente, su nuevo compañero, el japonés Takaaki Nakagami, cumple su sexta temporada en el equipo y tendrá como patrocinador a Idemitsu y por tanto diferentes colores dentro del LCR, como ya ocurrió antes con Álex Márquez.

Disfruta de MotoGP en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Con cinco victorias y 17 podios en la clase reina, Rins aspira a ampliar su palmarés con el LCR, que no gana una carrera desde el Gran Premio de Argentina 2018, con el británico Cal Crutchlow.

Excited to work with a legendary team and a legendary guy! We'll do great things together this year 💪



Encantado de estar en un equipo de leyenda, con un tío de leyenda! Haremos grandes cosas juntos este año 💪#TrueRacers @lcr_team pic.twitter.com/SGs9mpDZD0