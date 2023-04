Álex Márquez: "Ha sido sobrevivir desde el principio hasta el final"

El piloto del Gresini Racing fue tercero en la carrera larga de Argentina y ya es cuarto de la clasificación general El pequeño de los Márquez cuajó un gran fin de semana: Pole Position, Top5 en la carrera al Sprint y un bronce en la del domingo

El español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) calificó este domingo de "excelente" su tercera plaza en el podio de la carrera larga del Gran Premio de Argentina de MotoGP, en el circuito de Termas de Río Hondo y que resumió que fue "sobrevivir desde el principio hasta el final".

"Para mí, excelente. Ha sido sobrevivir desde el principio hasta el final y hemos hecho una carrera inteligente, en la que era fácil cometer un error y era importante sumar puntos, pues cada fin de semana será clave para el campeonato porque hay 37 puntos en juego en cada carrera y hay que ser hábil en ese objetivo", explica un satisfecho Alex Márquez.

"Hemos conseguido la 'pole', hemos logrado un podio, ha sido un top cinco en la carrera sprint y si me lo preguntan antes de venir aquí hubiera firmado en cualquier papel hacer este fin de semana, así que me siento feliz. Se me ha escapado la segunda posición porque Zarco tenía un poquito más y ya está. Hay que ser positivos para el futuro pues estamos en progresión constante", afirmó el piloto español.

Sobre su principio de temporada, dijo: "No me lo imaginaba, la verdad. Mucho mejor de lo que imaginaba y, como dije al principio de la temporada, creo que no es la posición real estar entre los cuatro primeros dentro del campeonato, en prestaciones, en donde estamos. Creo que estamos más del 5 al 8 por ser claros, pero bien, también hay que sumar, hay que estar ahí y ser inteligentes".

"Hay que seguir empujando porque estamos mejorando día a día, pero nos faltan pequeños detalles y cada vez estamos más..., de alguna manera, aproximándonos a lo que hace 'Pecco', lo que hace Bezzecchi o Zarco en aceleración para llevar la Ducati de la manera correcta", continuó Márquez.

"Aquí, durante el fin de semana, intenté seguir más a 'Pecco' (Bagnaia) para ver qué hacía él de diferente, pero este no es su mejor circuito y creo que aquí quien ha conducido mejor la moto ha sido Bezzecchi, y por eso durante el fin de semana tienes que ir cambiando un poco, a ver quién es más fuerte y a quién se le da mejor, para ser hábil y de alguna manera no perder el norte porque hay ocho Ducati y es fácil perderlo, sin tener la referencia", explicó Alex Márquez.

El piloto de Ducati reconoció que sabía que Zarco le alcanzaría porque se considera "cabezón". "Llevamos muchos años juntos y sabemos cómo es y me lo esperaba perfectamente en una carrera así, sabía que iba a llegar ciento por ciento. Lo veía en las pantallas y he intentado aprovechar, pero cuando he visto que en la penúltima vuelta he tirado como un loco y me ha pillado un segundo, en la última he pensado 'hasta aquí'", añadió.

Del vencedor de la carrera, el italiano Marco Bezzecchi, reconoció que estuvo fuerte desde el viernes pues "tenía un gran ritmo, junto a las Aprilia en seco". "Para mí no es ninguna sorpresa pues el año pasado ya demostró unas maneras muy buenas, tiene un año de experiencia y eso hace que arranques con un pasito más, hay que tenerlo en cuenta", subrayó.