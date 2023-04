El análisis del GP de Argentina: Alex Márquez hereda el protagonismo de Marc

La lluvia cambió el decorado y Bezzecchi, discípulo de Valentino Rossi, lo aprovechó para ganar y situarse como flamante líder Alex Márquez firmó una buena salida y se mantuvo bien situado para firmar su primer podio con Ducati

La lluvia dio una inesperada oportunidad en Termas de Río Hondo en una carrera que se disputó con solo 17 pilotos en pista, circunstancia que nos invita a reflexionar sobre el elevado número de carreras del calendario. El último gran premio con la pista mojada había sido el de Tailandia del 2022 y esta vez fue Marco Bezzecchi quien se impuso a los mandos de una Ducati del equipo de Valentino Rossi en una carrera que mandó desde el principio hasta el final al sentirse muy cómodo sobre una superficie muy delicada. El italiano es el nuevo y sorprendente líder del campeonato.

Alex Márquez fue otro de los grandes protagonistas del fin de semana, aprovechando las circunstancias para conseguir la pole y heredando en pista el protagonismo de la familia por la ausencia de Marc. Contuvo el ímpetu de Bagnaia hasta que el campeón se fue por los suelos, después los ataques de Morbidelli y en la última vuelta cedió ante el acoso de Zarco, que se desenvuelve como pez en el agua, despojándole de la segunda posición. Alex, sin embargo, logró un extraordinario podio que le reivindica en la nueva etapa que ha emprendido con Ducati y el equipo Gresini.

El personaje de moda de la última semana y del que se ha hablado más que nadie en Argentina pese a no estar por lesión fue el mayor de los Márquez. Después de todo lo leído, visto y escuchado me gustaría subrayar que una cosa es un error, que lo cometió en Portugal y no hay que esconderse, y otra señalarle con el dedo como el enemigo público número uno. Tiene un pilotaje agresivo y espectacular, pero ello no quiere decir que sea un peligro para la comunidad. Hizo un fallo, que él mismo reconoció, pidiendo perdón a los compañeros implicados, pero ello no se puede sacar de madre para alguien con una carrera intachable.