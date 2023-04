Joan Mir, baja en el Gran Premio de Argentina

Tras la caída en la carrera al sprint, el piloto del equipo Repsol Honda no completará lo que resta de fin de semana Mir regresará a Europa para continuar su recuperación y estar totalmente preparado para la siguiente carrera

Joan Mir no participará este domingo en el Gran Premio de Argentina de Moto GP. Mir sufrió un accidente en la carrera Sprint y abandonó la pista en camilla para ser trasladado al Centro Médico y realizar las pruebas pertinentes.

Después de una revisión médica matinal, Joan Mir ha sido declarado no apto para el Gran Premio de Argentina por el personal médico de MotoGP y del circuito debido a un traumatismo craneal y cervical. Tras ser sometido a un TAC y una ecografía en el Hospital Santiago del Estero, se confirmó una lordosis fisiológica cervical, con Mir teniendo sensaciones de náuseas y mareos.

"Tras la fuerte caída de ayer, no tomaré parte en la carrera de hoy. No tengo nada roto, pero por mi seguridad y la de los demás, lo mejor es no tomar riesgos. Muchas gracias por vuestro apoyo, toca recuperarme para volver al 100% en el GP de las Américas", comunicó el propio piloto en redes sociales.

Según informó el equipo, Mir regresará a Europa para continuar su recuperación y estar totalmente preparado para el Gran Premio de las Américas, del 14 al 16 de abril.