Álex Márquez, sobre el cambio a Ducati: "Quería una moto competitiva"

El piloto se mostró satisfecho con el cambio a Ducati y con motivación para afrontar este nuevo reto “Quería tener la tranquilidad de una moto que dependiera de mí, competitiva”, explicó Márquez

La próxima temporada en el Mundial de Moto GP traerá un nuevo desafío para Álex Márquez, que deja atrás su etapa en Honda después de enrolarse en las filas de Ducati. “Cuando decides hacer un cambio es porque necesitas un cambio de aires, una nueva motivación y nuevos retos”, aseguró el dorsal ‘73’.

En una entrevista al portal ‘Motosan.es’, el piloto de Cervera se mostró ilusionado con la competitividad de su nueva moto: “Miro los resultados que está consiguiendo la marca italiana y veo que eso es lo que quiero conseguir yo. Con Ducati desde el primer momento tuve buen ‘feeling’. Tengo ganas de tener más días con ellos y empezar, porque solo un día se ha hecho corto. Espero que sea un año importante para mí y que los cambios me ayuden a dar un paso”.

“Nos tenemos que aportar los dos, aunque creo que de donde vengo me pueden aportar más ellos que yo a ellos. Yo quería tener la tranquilidad de tener una moto competitiva y que dependiera de mí, de mis manos, los resultados”, añadió Márquez.

Al ser preguntado por qué versión de las Honda espera esta nueva temporada, Álex fue contundente: “Honda ya no es mi problema, a partir de ahora lo que hagan es cosa de ellos”. “Pero si es verdad que Honda forma parte de mi pasado y siempre estaré agradecido de la oportunidad que me dieron. Yo sé lo que tendré esta nueva temporada, ellos no lo saben. Pero para que engañarnos si son poco competitivos mejor para nosotros”, completó.

Asimismo, Márquez valoró que la implantación de las 'sprint races’ será “positiva” porque “subirá el show”. “Para los pilotos el fin de semana será más intenso, será diferente y tendremos que en la pretemporada entrenar esto y saber como gestionarlo”, explicó Álex, abierto a nuevos desafíos.