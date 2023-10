Aleix Espargaró: "Me encontraba bien pero me he precipitado"

El de Aprilia fue a disculparse con Brad Binder nada más llegar al box tras provocar la caída de ambos al inicio de la carrera El #41 reconoció que "la curva 16 es un punto delicado, pero no quería que se me escapara la carrera desde buen comienzo"

El español Aleix Espargaró, que se tuvo que retirar de la carrera al esprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP después de sufrir una caída, comenzó pidiendo disculpas a Brad Binder tras perder el control de su Aprilia y llevarse con él a la KTM del piloto surafricano.

"Poco he podido hacer, pero me encontraba muy cómodo y no quería perder el tren de la carrera", ha añadido el de Granollers, dando a entender que su movimiento puede haber sido algo arriesgado por la dificultad del punto de adelantamiento.

"La esprint es muy corta y hay que adelantar rápido. Me he precipitado, pero así son las carreras... la curva 16 es un punto delicado y estaba viendo que por delante Jorge Martín estaba recuperando, que Maverick se iba, y me he encontrado bien. Sí, quizá me he precipitado", señaló Espargaró.

Asimismo, puso de relieve que "el objetivo mañana es intentar ganar. Creo que tenemos ritmo para estar con los mejores y, de hecho, después de la caída hice dos vueltas en 1:31.0, aunque he decidido parar para no dañar mucho el motor, porque no tenía mucho sentido. La velocidad está ahí y mañana lo intentaré otra vez", subrayó el piloto.

Además, atribuyó todas las caídas a que "no te puedes salir ni un milímetro de la trazada, porque si te sales de la trazada, está muy sucio, y con 60 grados de asfalto los neumáticos hacen lo que pueden".