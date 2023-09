El Mundial de MotoGP se expande hasta las 22 carreras en 2024, con 4 de ellas en España

La organización del campeonato ha comunicado el calendario provisional para 2024, con la novedad del GP de Kazajistán

La organización del Mundial de motociclismo ha desvelado este miércoles el calendario provisional del campeonato de MotoGP 2024, que sube de 20 a 22 Grandes Premios en un total de 18 países y que afrontará la "mayor temporada" de toda su historia.

"Será un año histórico, ya que MotoGP celebrará el 75º aniversario de los Grandes Premios de motociclismo en 2024. El deporte también marca el hito con otro, ya que comienza la transición al combustible 100% sostenible", apunta el comunicado.

A partir de 2024, el combustible deberá ser como mínimo un 40% de origen no fósil, antes de llegar al 100% en 2027. El calendario de 2024 también mantiene su carácter regionalizado, con carreras agrupadas geográficamente y a lo largo de rutas que permiten una mayor eficiencia a medida que el transporte de mercancías y personal atraviesa el mundo.

