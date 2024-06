Villeneuve, sobre la dura contestación de Ricciardo: "Tienes que ser responsable en tus respuestas. Los niños te están escuchando"

La ‘guerra’ entre Daniel Ricciardo y Jacques Villeneuve parece no tener fin. Después de que Ricciardo respondiese con dureza a las declaraciones del ex campeón del mundo, en las cuales cuestionaba el nivel del australiano, ahora ha sido el ex piloto el que ha reprochado la contestación del piloto del Visa RB, recordándole que “hay niños que lo están escuchando”.

El origen de esta ‘guerra’ se remonta al pasado sábado 8 de junio, cuando Jacques Villeneuve lanzó un ‘dardo’ contra Ricciardo, afirmando que el australiano no tiene el nivel necesario para estar en la Fórmula 1: "¿Por qué sigue en la F1? Llevamos cinco años escuchando lo mismo. 'Tenemos que hacer el coche mejor para él, pobrecito'. Excusas. Estás en la F1. Si no puedes hacerlo, vete a casa", expuso el ex campeón del mundo ante los micrófonos de Sky Sports.

Unas acusaciones que el piloto del Visa Cash RB no tardó en responder: "He oído que ha estado diciendo tonterías, pero siempre lo hace. No sé si juega al hockey sobre hielo o algo así. Creo que se ha golpeado la cabeza demasiadas veces. Quiero decir más, pero le dejaremos atrás, no pienso darle su minuto de gloria... Toda esa gente se puede ir a la mierda", declaró el australiano.

El contraataque de Villeneuve

Villeneuve, lejos de cerrar el tema, volvió a responder a Ricciardo, reprochándole que su actitud no fue la correcta: "Su reacción fue un poco personal y él es un modelo a seguir", aseguró a Crash.net. "Como todos estos 20, estás al máximo nivel, tienes que ser responsable en tus respuestas, profesional. Los niños te están escuchando. No puedes hacerlo personal", añadió.

Lo cierto es que el australiano firmó en Canadá su mejor fin de semana de la temporada, clasificándose quinto el sábado y cruzando la línea de meta en octava posición el domingo. Unos resultados que, sin embargo, para Villeneuve siguen sin ser suficientes. "Ante las críticas necesitas tener la piel dura y yo le he sacado de sus casillas. Ha mejorado por su forma de conducir, pero no es suficiente: necesita hacer más que eso", concluyó.