Ricciardo responde a las críticas de Villeneuve: "Demasiados golpes en la cabeza"

Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, lanzó una crítica feroz a Daniel Ricciardo en vísperas del GP de Canadá y sugirió que el australiano no tiene nivel para estar en la parrilla: "¿Por qué sigue en la F1? Llevamos cinco años escuchando lo mismo. 'Tenemos que hacer el coche mejor para él, pobrecito'. Excusas. Estás en la F1. Si no puedes hacerlo, vete a casa”, lanzó en Sky Sports. Horas después, el australiano consiguió clasificarse quinto con el coche de Visa RB para la carrera de este domingo. Y aprovechó el momento para responder a Villeneuve con la misma agresividad.

"He oído que ha estado diciendo tonterías, pero siempre lo hace. No sé si juega al hockey sobre hielo o algo así. Creo que se ha golpeado la cabeza demasiadas veces”, soltó Ricciardo en referencia al ex piloto canadiense, hijo del malogrado Gilles Villeneuve, que da nombre al circuito donde se disputa el gran premio.

El australiano, dolido con las constantes críticas que ha recibido desde que inició la temporada con el equipo filial de Red Bull, Visa RB, enfocó su ira contra Villeneuve: "Quiero decir más, pero le dejaremos atrás, no pienso darle su minuto de gloria... Toda esa gente se puede ir a la mierda”, zanjó.

Respecto a su recuperación, Ricciardo explicó que "hice un poco de autoterapia después de Mónaco. Con todo el mundo a mi alrededor, con el equipo, los ingenieros, mi círculo interno, fue como: ‘Chicos, libro abierto, crítica constructiva, dádmela, ¿dónde creéis que puedo mejorar, dónde creéis que me falta algo?. En gran parte, se trata de gestionar la energía a lo largo del fin de semana, ni siquiera va de lo que hago en el coche. Llegué a Canadá sintiéndome un poco más ligero, hambriento y feliz y listo para decir: que os jodan".