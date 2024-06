Sainz resume el desastre de Ferrari: "Una carrera para olvidar"

Ferrari llegó a Canadá en una nube, después de la victoria de Charles Leclerc en Mónaco. Los de Maranello estaban convencidos de que el resultado en el Principado les acercaba a la lucha por el título, pero el fin de semana en el circuito de Montreal ha sido un auténtico jarro de agua fría, con los dos pilotos fuera de carrera.

Carlos Sainz ha definido a la perfección el sentimiento en el box de la Scuderia: "Ha sido una carrera para olvidar", ha dicho el madrileño, contrariado, ante los micrófonos de DAZN. De hecho, desde el viernes todo se torció y el sábado los dos Ferrari cayeron inesperadamente en Q2.

Hoy Sainz ha arrancado 12º en parrilla y en la salida ha perdido otras dos posiciones, que ha batallado por remontar, tratando de conseguir sumar algún punto. "En carrera iba un poco en mitad de la nada, luchando por ser 12º o 13º.Tenía muy poca visibilidad y encima he tenido muy poquito grip todo el fin de semana, he sufrido en todas las condiciones", ha explicado en Montreal.

En los compases finales, con un coche que no daba para correr riesgos y una pista muy difícil, Sainz se ha atrevido a ir a por más y lo ha pagado caro: "Al final con el neumático slick iba más rápido y estaba empezando a remontar, he llegado a ir décimo y queriendo arriesgar un poco para intentar pasar en el tren de DRS he cometido un error, que no nos ha permitido acabar entre los 10 primeros", ha reconocido Carlos, que ha trompeado y se ha tocado con Albon para acabar en la hierba.

El '55' quiere pasar página con vistas al GP de España, pero antes espera que Ferrari despeje las dudas surgidas en Canadá: "No hemos podido identificar el problema. Es algo que se exageró sobre todo en clasificación, en carrera hubiésemos ido mejor en seco. Con el intermedio no hemos sido muy rápidos, es algo que tendremos que analizar", ha concluido.