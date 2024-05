Alonso apunta a la FIA por sus sanciones

Fernando Alonso ha pedido a la FIA que aclare sus criterios a la hora de sancionar. El piloto asturiano, que está pendiente del recurso presentado por Aston Martin por su castigo en China, ha recordado que también en Australia fue penalizado con dureza.

A la espera de lo que pueda suceder en la audiencia virtual, prevista para este viernes, Alonso se ha mostrado conciliador, pero crítico a la vez: "Sabemos que las reglas son las reglas y las aceptamos. Algunas veces, estamos de acuerdo y otras, en desacuerdo, pero tenemos que aceptarlo, porque ellos tienen el poder para tomar esas decisiones y entender las reglas. Me he llevado la sanción más dura en Australia y China, así que es bueno asegurarse de que todo está bien, no pasa nada más", ha subrayado Fernando.

Alonso, al que los comisarios de China le sancionaron con diez segundos y tres puntos en su Superlicencia de piloto (ya acumula 6, a otros 6 de perderse una carrera), ha establecido un paralelismo con el fútbol, que tampoco aplica la misma 'vara' de medir en todos los casos: "Prefiero no comentar nada hasta que hayan revisado todo y tengamos un panorama más claro de la situación. Pero pasa en cualquier deporte. Cuando vemos fútbol en televisión, dependiendo del equipo que sea, es tarjeta amarilla o tarjeta roja, o no es ni tan siquiera falta", ha apuntado.

"Creo que todos tenemos diferentes opiniones, como siempre. Creo que en la de China, el 99% de la gente estaba disfrutando del Sprint y de las luchas, y creo que me llevé la penalización más dura de todas. Quizá hubo un poco de confusión ahí, pero veremos lo que pasa mañana", ha añadido.

El año pasado, en la segunda edición del GP de Miami, Fernandio subió al podio, un éxito que ve difícil repetir este año: "Creo que todavía necesitamos mejorar en algunas áreas clave, en Miami espero un gran premio complicado. Si volvemos a repetir lo de China, cambiaremos algunas cosas en el coche para tener un fin de semana más fuerte. Tenemos algunas ideas, pero sólo tenemos unos Libres. Va a ser nuevamente una suposición sobre lo que puede suceder. Creo que tendremos que esperar más a Imola o Mónaco, pero daremos el máximo", ha cerrado.