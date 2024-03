Verstappen y la consigna en Red Bull: "Solo necesitamos paz"

Max Verstappen dominó en el circuito de Jeddah como suele hacerlo, de forma abrumadora. La inquietante atmósfera que se vive las últimas semanas en el seno del equipo Red Bull, con una descarnada lucha de poder, no consiguió perturbarle en la pista, aunque sí fuera de ella. “Max está sufriendo, todo esto debe terminar”, decía el sábado su padre Jos, que se ausentó excepcionalmente de la carrera en Arabia para competir en un rally, pero incluso desde la distancia insistió en sus críticas a Christian Horner.

Días atrás, el padre del campeón pidió la ‘cabeza’ del director de Red Bull después de que éste fuera absuelto en la investigación por “comportamiento inapropiado” ante la denuncia de una empleada. La mujer ha sido despedida, al parecer con una millonaria indemninzación. “Me solidarizo con ella, pero ya veremos lo que pasa", declaró Jos al 'MailOnline', negando rotundamente cualquier tipo de relación sentimental con la persona en cuestión, tal y como se había rumoreado.

“Horner quiere cerrar el caso, pero es un poco tarde. Si eso es lo que quiere, bien, aunque no sé si será posible. Pero él tiene el apoyo del dueño tailandés de Red Bull, así que creo que se quedará el resto de la temporada. No quiero hablar demasiado, porque crearía más problemas. Lo más importante es que Max sea feliz”, zanjó.

Max Verstappen también insistió en la consigna de Red Bull tras el doblete de Arabia, junto a Checo Pérez: "Hemos demostrado que somos un equipo fuerte, que hemos sabido concentrarnos en nuestro rendimiento en pista. Ahora sólo necesitamos un poco de paz", reclamó.

"Siempre he dicho que lo más importante es que trabajemos juntos como un equipo y que todo el mundo mantenga la paz. Eso es en lo que todos estamos de acuerdo dentro del equipo. Así que espero que a partir de ahora también sea así plenamente. Y que todo el mundo intente centrarse en la misma dirección", aseguró el vigente campeón.

Horner, a la defensiva

Entre ‘bambalinas’, durante el gran premio, el CEO de la compañía de bebidas energéticas Oliver Mintzlaff, se reunió con las partes y aclaró la continuidad tanto de Horner como de Helmut Marko. El austríaco lo celebró y agradedió la fidelidad de Max Verstappen, que dejó claro que su continuidad en el equipo estaba ligada a la de Marko: “Es indispensable”, dijo el neerlandés. “Me quedan tres años de contrato así que seguiré aquí mucho tiempo. Es un privilegio contar con la lealtad de este piloto”, subrayó el doctor Marko.

Por su parte, Horner sigue echando ‘balones fuera’. Tras la carrera negó que el puesto de Marko estuviese en cuestión: “Solo son rumores, no hay luchas de poder, ni nada de eso. Helmut, es un consultor de Red Bull GmbH, así que lo que la discusión fue entre ellos y no con el equipo”, señaló. Y también le mandó un mensaje a Max: “Nadie es más grande que el equipo. Tenemos un coche fenomenal, hay un asiento libre para el año que viene y probablemente haya 16 pilotos o más desesperados por conducir ese coche la próxima temporada. Creo que tenemos una gran relación con Max, hoy ha logrado hoy su 56ª victoria en un Gran Premio y su podio número 100, todos ellos con coches de Red Bull. Si todo el mundo no hace bien su parte, no puedes hacer una actuación como esta”, dijo.

Sobre el presunto interés de Mercedes por el tricampeón de cara a 2025, Horner reconoció que "nunca se puede decir nunca. Si un piloto no quiere estar en algún lugar, se irá, pero como equipo no veo ninguna razón por la que alguien quiera salir de esta escudería. Max tiene un gran apoyo a su alrededor y está haciendo un trabajo maravilloso con un gran coche", cerró.