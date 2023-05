Tsunoda se 'arremanga' para ayudar a limpiar Faenza

El piloto del equipo AlphaTauri de F1, que ayer se unió a las tareas de limpieza en Faenza, donde tiene la sede su equipo "Tras una noche horrible, la ciudad está gravemente impactada", dice el japonés, que pide donaciones para los afectados por las inundaciones en Italia

Impresionante gesto el de Yuki Tsunoda, piloto del equipo AlphaTauri de F1, que ayer se unió a las tareas de limpieza en Faenza, donde tiene la sede su equipo , después de las graves inundaciones que afectaron a la ciudad italiana, una de las más afectadas de la región de la Emilia-Romagna. Recordando las imágenes que en su día protagonizó Rafa Nadal en Manacor, el japonés se 'arremangó' para sacar el barro de las calles.

Después de vivir "una noche horrible", como él mismo relató en su cuenta de Instagram, Tsunoda se enfundó pantalón corto y botas de montaña y se puso al servicio de la comunidad de Faenza para ayudar a limpiar la ciudad, que se encuentra muy próxima al circuito de Imola, donde debía disputarse el gran premio de F1 este fin de semana y que las lluvias torrenciales obligaron a suspender.“Tras una noche horrible, la ciudad está gravemente impactada: polvo, barro, olor de gasolina en todas partes. Ahora la gente tiene dificultades para conseguir comida y sobre todo alojamiento, después que muchos fueron evacuados de sus propios hogares”, explicó el piloto de AlphaTauri.

After a horrible night the town is heavily impacted: dust, mud, and the smell of gasoline everywhere. Currently people are struggling to find food and especially places to stay,after many have been evacuated from their own homes. Please, anything you can do to help is appreciated pic.twitter.com/NQw72LeCLy