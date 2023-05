La odisea de De Vries por las inundaciones en Imola

El piloto de AlphaTauri, Nyck de Vries relata sus peripecias de camino a la sede del equipo en Faenza Carreteras y puentes estaban cerrados debido a las inundaciones, no pudo llegar a su hotel y finalmente un miembro de McLaren le dejó una habitación

"Martes por la noche, 23:30h, de camino a Faenza antes de un día de marketing en la fábrica el miércoles. Llueve intensamente, Faenza ya está inundada y soy incapaz de llegar a mi hotel. Volver a la autopista tampoco es una opción". Así comenzaba el relato de Nyck De Vries, piloto de Alpha Tauri, que vivió una auténtica odisea y tuvo que desistir de llegar a la sede de su equipo a causa de las graves inundaciones que asolaron la región de Emilia Romagna, al nordeste de Italia, obligando a cancelar el gran premio de F1 que iba a disputarse este fin de semana en el circuito de Imola, completamente anegado.

El neerlandés se vio "atrapado en un pueblecito con un hotel totalmente lleno" y tuvo la suerte de poder encontrar una habitación para pasar la noche: "El personal de McLaren también se había quedado tirado allí y su encargado del gato delantero, Frazer tuvo la amabilidad de cederme su habitación", cuenta De Vries que explica que "a la mañana siguiente, el vestíbulo del hotel se convirtió en un refugio de emergencia para las personas que se vieron obligadas a escapar de sus casas durante la noche".

La sede de Alpha Tauri está en Faenza, una población cercana al circuito de Imola (a 20 km), que fue una de las más afectadas por las lluvias torrenciales caídas desde el martes. El equipo ha abierto una línea para ayudar a la gente de esta localidad.

"Muchos lo han perdido todo", lamentaba Stefano Domenicali, presidente de la F1 y natural de la región, al comentar la difícil decisión de anular la carrera en Imola. También Yuki Tsunoda, compañero de De Vries, se sumó a los mensajes de solidaridad.

After a horrible night the town is heavily impacted: dust, mud, and the smell of gasoline everywhere. Currently people are struggling to find food and especially places to stay,after many have been evacuated from their own homes. Please, anything you can do to help is appreciated pic.twitter.com/NQw72LeCLy