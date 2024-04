Toto Wolff reduce la lista de aspirantes a Mercedes... ¡hasta tres!

Tras la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari, los rumores acerca del posible nombre que ocupe el asiento del británico son constantes. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha confirmado que actualmente existe un máximo de tres aspirantes a conducir en la escudería.

"¿Ha reducido ya la lista de pilotos a 1, 2 ó 3?"

- "Sí"

- "¿Y nos puede decir el número?"

- "No" (risas)

Por tanto, la lista de candidatos se reduce como máximo a tres personas, pudiendo ser todavía menos. Uno de los nombres que parece obvio que se baraja es el de Max Verstappen, aunque su salida de Red Bull no parece que esté muy cerca. El holandés, campeón del mundo en tres ocasiones, es el piloto pretendido por cualquier escudería, por nivel y su corta edad de 26 años.

"Sé que el mercado de pilotos es muy dinámico. Algunos pilotos realmente buenos pueden firmar por otros equipos. Queremos seguir y tener estas negociaciones, para mantener las opciones abiertas. En estos momentos, es demasiado pronto para comprometernos con un piloto, ya sea alguien muy joven o muy experimentado, no quiero decir viejo. En los próximos meses nos haremos una mejor idea", reconoce el jefe austríaco.

Wolff ha respondido cuando se le ha preguntado por Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr, o incluso Sebastian Vettel. "Fernando es muy emocionante y Carlos es muy bueno. Sebastian es alguien a quien nunca se puede descartar. Creo que su récord en pista es fenomenal y a veces, tomarte un descanso está bien para reevaluar lo que es importante para ti y refinar tu motivación. Como he dicho antes, no hemos tomado la decisión todavía y no es algo que planeamos hacer en las próximas semanas".

Mercedes, lejos del liderato

Mercedes está situado en la cuarta posición del campeonato de constructores esta temporada, después de tres carreras disputadas. Este fin de semana se celebrará el cuarto Gran Premio, concretamente en Japón, donde el equipo de Toto Wolff parece ir bastante a la par con los Ferrari y Aston Martin y algo alejados de los Red Bull.

El jefe austríaco ha analizado también la sanción a Fernando Alonso en su defensa de posición ante el británico George Russell. "Creo que Fernando estaba defendiendo agresivamente intentando aprovechar el impulso antes de la curva. Tal vez se excediese y George simplemente estaba tratando de adelantar allí, pero también asume cierta parte de responsabilidad por haber perdido el coche allí".