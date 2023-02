Sophia Flörsch ficha por Alpine

La alemana llega a la Academia de jóvenes pilotos de Alpine para continuar su carrera en F3 La marca francesa incorporará otras seis pilotos de karting para su programa femenino Rac(H)er

La piloto alemana Sophia Flörsch, de 22 años, se incorpora a la Academia de jóvenes talentos de Alpine y recibirá apoyo deportivo y económico por parte de la marca francesa para continuar su carrera deportiva en la F3.

Alpine contará con otras seis pilotos de karting de entre 10 y 13 años en su programa Rac(H)er, a fin de potenciar la presencia femenina en la parrilla de las distintas categorías del automovilismo, tal como anunció recientemente.

Sophia Floersch joins ALPINE.

The 22y old racer will compete in FIA Formula 3 in 2023 in the colours and guidance of the French F1 racing team ALPINE, together with PHM RACING by CHAROUZ. #sophia #alpine #racegirl #unscripted #SOPtimism #team #alpinecars 1/3 pic.twitter.com/7WDaEIEGZx