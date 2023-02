Así son los novatos en la F1 de 2023: Oscar Piastri

El piloto de Melbourne, de 21 años, se estrena en la parrilla de F1 con McLaren después de protagonizar un 'culebrón' para desvincularse de Alpine Mark Webber dirige la carrera deportiva de la última 'perla' del automovilismo australiano, que fue campeón de la F3 en 2020 y ganó la F2 en 2021

Oscar Piastri (Melbourne, 6 de abril de 2001) se estrenará esta temporada en la clase reina del automovilismo con McLaren, después de ganarlo todo en las categorías inferiores y de pasarse el último año en blanco, ejerciendo labores de piloto de desarrollo en Alpine. Campéon de F2 en 2022, se cansó de ver las carreras de F1 “desde el sofá” y el pasado verano protagonizó un auténtico ‘culebrón’ que acabó en los tribunales de la FIA, para poder desvincularse del constructor francés y conseguir su ansiada oportunidad en la parrilla con los de Woking.

Del 3 al 5 de marzo el australiano disputará su primera carrera, el GP de Bahrein, pero ¿qué más sabemos de él?.

La familia Piastri tiene orígenes italianos. El padre de Oscar, Chris es el propietario de una empresa de software (HP Turners) y fue su primer mecánico en los tiempos del karting. Contó en el ‘Sydney Morning Herald’ que su hijo comenzó a mostrar su interés por el automovilismo con apenas seis años: “Los libros que Oscar leía de pequeño eran sobre coches y podía decir lo rápido que era un coche y sus caballos”. Comenzó compitiendo en torneos de coches teledirigidos y a los nueve años probó su primer kart en la pista de Oakleigh, a media hora de Melbourne. “Nunca he visto una sonrisa en un niño como la que tenía Oscar aquel día”, recuerda el señor Piastri.

En 2014 Oscar participó en su primera carrera de karts fuera de Australia, en Le Mans, y fue tercero en el podio. Su debut en monoplazas llegó dos años después, en la categoría de F4 en los Emiratos. Y en 2017 se proclamó subcampeón de la F4 Británica. “El paso lógico era la Fórmula Renault”, cuenta Chris Piastri, que relata como en la primera temporada de Oscar en ese campeonato ya logró tres podios y en 2019 se llevó el título con siete victorias, lo que le valió entrar en la Academia de Jóvenes Talentos de Alpine y un volante en la Fórmula 3 con Prema para 2020.

Tras firmar con la agencia de representación de pilotos de su compatriota y ex estrella de Red Bull Mark Webber, Oscar Piatri se coronó campeón en su años de debut en la F3 y dio el salto a la Fórmula 2 en 2021, también con Prema. Arrasó en la categoría antesala de la F1, sumando seis victorias para llevarse el título con 60 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, su compañero Robert Shwartzman.

El reglamento, como campeón, no le permitía repetir categoría y no encontró asiento en la F1, por lo que tuvo que conformarse con ser reserva de Alpine. Pero mientras la escudería francesa planeaba renovar un año a Fernando Alonso y ceder a Oscar a Williams, el piloto australiano y su manager se anticiparon al mover ficha y lograron un volante en McLaren. Tras una controversia legal, la FIA dio validez al contrato de Piastri con McLaren por delante del acuerdo de formación en Alpine y desde ese momento, el piloto de Melbourne se convertía en el compañero de Lando Norris para 2023.

Ahora, a pocos días de ver cumplido su sueño, Oscar reconoce que aún le cuesta asimilar que va a compartir parrilla con ídolos de infancia como Lewis Hamilton o Fernando Alonso: “Es algo inusual, la verdad. Creo que una vez que me ponga el casco, se convertirán en pilotos a los que intentaré batir, pero antes de que empiece la temporada, eso es probablemente lo más singular del aspecto mental al que tengo que acostumbrarme”, señala. "Creo que trabajar con Fernando durante buena parte del año pasado me abrió los ojos. Obviamente, es un piloto al que he visto correr desde que era pequeño y Lewis es otro de ellos. He visto su éxito durante mi paso por categorías inferiores, va a ser muy especial correr contra estos ídolos de la infancia".

Todo es nuevo para Oscar, que todavía ‘alucina’ con el potencial y la historia de su nuevo equipo en Woking: “La fábrica en sí es realmente genial, pero cuando ves el Boulevard y toda la historia que se exhibe allí, es especial saber que yo formo parte de esa historia. Con suerte, podré agregar algunos trofeos y coches propios espero”, dice en una entrevista difundida por McLaren.

“Ver el coche de Lewis Hamilton en persona me trajo recuerdos de cuando comencé a ver la F1, pero a medida que fui creciendo y aprendiendo más sobre este deporte, entendí la importancia de la historia del equipo antes de que yo naciera. Fue emocionante ver coches de Senna y Prost. McLaren tiene un buen historial de traer novatos y convertirlos en pilotos de Fórmula 1 de clase mundial, eso me da confianza. La pasión, la energía y las ganas de tenerme en el equipo es una sensación muy bonita”, subraya Oscar.