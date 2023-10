Sainz: "Venir a Qatar y no poder correr es muy decepcionante"

"Después de poner tanto esfuerzo, es frustrante para todo el equipo", lamenta Carlos, que no ha podido correr por una fuga de combustible en su Ferrari ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Hace una semana, en un encuentro con los medios españoles, Carlos Sainz ya advirtió que esperaba un fin de semana difícil en Qatar, un circuito que sobre el papel no parecía propicio al Ferrari. Y definitivamente nada ha salido bien. Tras caer en la Q2 del viernes y verse relegado a la 12ª posición de parrilla, el madrileño no ha podido participar en la carrera de este domingo porque a falta de una hora y media para el inicio, los mecánicos de Ferrari han detectado una fuga de gasolina que no han podido solventar a tiempo.

"Nada que hacer, tiene un problema en el tanque de gasolina, perdemos mucha gasolina y no podemos salir a la carrera", ha anunciado Carlos, desolado. "Estoy muy decepcionado, obviamente, venir hasta Qatar para no hacer la carrera, después de poner tanto esfuerzo, es frustrante para todo el equipo, sobre todo en la pelea en la que estamos (con Mercedes), pero el motorsport es a veces así", ha comentado.

Eso sí, Sainz ha preferido despedirse con un mensaje en clave de futuro: "Son circunstancias, cosas que pasan, pero mejor que esto nos pase este año", ha zanjado, convencido de que en 2024 los de Maranello pueden dar un paso decisivo para luchar por el campeonato.

Afortunadamente para Ferrari, en la primera curva se han tocado los dos Mercedes y Hamilton se ha quedado fuera. Russell ha sido cuarto por delante de Leclerc, con lo que a nivel de puntos en el pulso con Mercedes por el subcampeonato de constructores el golpe no ha sido tan grave y ahora la diferencia entre ambas escuderías es de 28 puntos.