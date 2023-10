Sainz se pierde el GP de Qatar por una avería

Carlos Sainz no podrá participar esta tarde en el Gran Premio de Qatar, después de sufrir una avería que los mecánicos de Ferrari no han podido reparar a tiempo. Una hora y media antes de la carrera, que arranca a las 19:00 horas, en el box de la Scudería se han vivido momentos de alta tensión al detectar una posible fuga en el depósito de combustible del monoplaza del piloto madrileño.

Tal como han informado desde DAZN F1, el contratiempo en el coche del español era bastante grave y a pesar de los esfuerzos para repararlo a contrarreloj, no ha sido posible, descartando finalmente la participación de Carlos, que debía partir desde la 12ª posición de parrilla tras sus problemas en la clasificación del viernes en el circuito de Losail, cayendo en anticipadamente en la Q2.

Sigue la fuga . Yo creo que no sale en carrera



Leak still on. I think he is not taking part of the race. pic.twitter.com/2vYpO1HE6H