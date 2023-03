Sainz: "Sería una buena noticia para España que Alonso esté arriba"

"El río suena desde diciembre, llegaba a todos los equipos que Aston Martin estaba mejorando mucho en el túnel de viento y el simulador" revela el piloto madrileño de Ferrari "En los test entendimos bien el coche y eso me da buenas sensaciones”, afirma Carlos respecto a las opciones de Ferrari en este inicio de temporada

Carlos Sainz celebra las buenas expectativas generadas entorno al estreno de Fernando Alonso con Aston Martin y considera que “sería una buena noticia para España que Alonso esté arriba. No es un secreto que Aston Martin está a muy buen nivel. El río suena desde diciembre, llegaba a todos los equipos que Aston Martin estaba mejorando mucho en el túnel de viento y el simulador. Lo que vimos en los test lo esperábamos todos, han podido esconder lo que veían en el túnel de viento. Será divertido tener a un equipo más en la lucha y a Fernando ahí, para pelear en la pista con él, porque es uno de los mejores".

Por su parte y después de que Ferrari sembrara algunas dudas en pretemporada con el nuevo SF-23, Carlos insiste en afrontar la primera carrera del curso, este fin de semana en Bahrein, con la máxima ambición de partida y señala que "me gusta ir a las carreras pensando que se pueden ganar. Quizás después de los libres o la clasificación, cambie de opinión, pero de entrada la intención es salir a ganar".

Buongiorno, #Tifosi 👋



Time to get first race weekend of the 2023 season underway 😍 pic.twitter.com/XDDPIJlGFU