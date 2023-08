Sainz busca renovar su contrato con Ferrari

El piloto valora que estar con Ferrari tiene muchos más pros que contras Sus palabras deslizan sus ganas de seguir con la escudería más antigua

Carlos Sainz ha hecho un repaso de su trayectoria en los canales oficiales de la Fórmula 1. El piloto madrileó cree que se encuentra en un momento óptimo y valora estar en la escudería Ferrari, todo un sueño para el: "Estoy muy orgulloso. Llegar a un equipo como Ferrari, vistiendo de rojo todos los fines de semana... No lo doy por sentado, porque sé lo duro que es y lo mucho que ha significado... Cuánto me ha costado llegar aquí, cuánto he tenido que sacrificar y esforzarme en esto".

Después de llevar 56 grandes premios en sus espaldas con la escudería, el piloto busca renovar su contrato más alla de lo que tiene firmado, hasta finales de la siguente temporada, en 2024. Llegar hasta Ferrari no ha sido un camino lleno de rosas, el madrileño paso por Toro Rosso, Renault y McLaren antes de llegar a la escudería del Cavallino Rampante. Sobre como vive esta etapa en F1, Sainz afirma que intenta mejorar cada día: "Estoy tratando de disfrutarlo lo más posible, tratando de vivir mi sueño y al mismo tiempo mantenerme enfocado y seguir siendo mejor. Es esforzarse siempre por mejorar como conductor y ser un mejor ser humano".

Los 'pros' de star en la escudería italiana para Sainz son varios. "Ferrari es un gran lugar para estar. Cada circuito al que vas tienes los tifosi, tienes más apoyo que cualquier otro piloto... Cada carrera casi se siente como una carrera en casa debido a la cantidad de apoyo que recibes de todos los fanáticos de Ferrari en todo el mundo", y es que es de largo el equipo que más seguidores desplaza en los grandes premios.

Pero, también hay 'contras' según el piloto: "Es cierto que también es exigente, es un equipo muy exigente desde el punto de vista mental porque hay más presión alrededor. Tenemos muchos patrocinadores y muchos eventos a los que asistir. Creo que debes estar en la cima de tu carrera para estar completamente comprometido con ser un piloto de Ferrari. Creo que estoy en esa etapa, todavía soy muy joven pero al mismo tiempo con experiencia, y lo estoy maximizando tanto como puedo". El objetivo final de Sainz será subir al podio como campeón del mundo.