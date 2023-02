Sainz 'avisa' a Leclerc: "Siempre intento ser más rápido..."

El piloto español ha recordado que sus batallas el año pasado fueron muy igualadas y que está preparado para competir Vasseur, nuevo director general de Ferrari, siguió la misma línea y aseguró que "no habrá favoritismos"

Carlos Sainz vaticina una gran rivalidad esta temporada entre él y Leclerc. La temporada pasada el monegasco se llevó la contienda entre ambos por más de 50 puntos de diferencia. Sin embargo, Carlos avisa a Leclerc y asegura que se "ha preparado mucho para luchar por todo esta temporada".

La jerarquía entre ambos pilotos fue objeto de debate durante todo el mundial pasado. En este sentido Vasseur, nuevo director general de Ferrari, se ha pronunciado asegurando que esta temporada no habrá favoritismos. "No me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando", aseguró ayer en la presentación del nuevo monoplaza.

Sainz, por lo tanto, intentará luchar por convertirse en el primer piloto de la escudería italiana. Para ello, se ha preparado a consciencia durante las vacaciones. "Normalmente está bastante igualado entre ambos, pero yo siempre intento ser más rápido y él siempre intenta ser más rápido, en todo lo que hagamos, incluso a la hora de dar una vuelta en Fiorano con un Ferrari de calle. Es lo bueno de ser competitivos y respetuosos", ha apuntado el madrileño.

En cualquier caso, la nueva temporada prevé emociones fuertes y la rivalidad en Ferrari estará 'al rojo vivo'. El Mundial dará sus primeros pasos el primer fin de semana de marzo en Bahréin. Y está rivalidad y muchos más alicientes llenarán la emoción del nuevo campeonato que está a punto de empezar.