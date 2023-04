El presidente de Ferrari presiona al equipo

"Nuestro objetivo es, y lo será siempre, ganar el Campeonato. Fred (Vasseur) y el equipo están concentrados al máximo para conseguir este objetivo”, lanza John Elkann La ambición del presidente de la compañía italiana va más allá y también quiere un regreso triunfal a la clase reina del Mundial de Resistencia con su Hypercar

Ferrari es mucho más que un equipo de Fórmula 1 y así lo ha dejado claro el presidente de la compañía John Elkann en su discurso ante los accionistas. Después del pésimo arranque del proyecto ahora capitaneado por Fréderic Vasseur en sustitución de Mattia Binotto y de los resultados cosechados por Charles Leclerc y Carlos Sainz en las tres primeras carreras de la temporada, el dirigente italo-estadounidense ha sido contundente: "Ferrari quiere ganar".

“En el último Campeonato del Mundo de Fórmula 1 pudimos comprobar una mejora de la competitividad. De todas formas, nuestro objetivo es, y lo será siempre, el de ganar el Campeonato. Fred (Vasseur) y todo el equipo están concentrados al máximo para conseguir este objetivo”, ha señalado el presidente de Ferrari.

La ambición de Ferrari va más allá de la F1 y apunta también al Mundial de Resistencia: “En 2022 acabamos la temporada del WEC ganando los dos títulos, pilotos y constructores, y presentamos el 296 GT3, el V6 biturbo que sustituirá al 488 GT3, un coche que ha obtenido más de 500 victorias y que ha entrado en la historia como el Ferrari de competición que ha logrado mayores éxitos hasta ahora. En octubre, presentamos 499P, nuestro Le Mans Hypercar. Hace apenas un mes, en las 1000 Millas de Sebring, este coche marcó el retorno, tras 50 años de ausencia, a la clase reina del Campeonato del Mundo de Resistencia. Todos nosotros esperamos con impaciencia nuestro retorno a Le Mans este próximo junio”.

