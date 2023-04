Domenicali prevee un 'bajón' de Red Bull y un final de temporada "sorprendente"

El CEO de la Fórmula 1 cree que aún no se han visto los "efectos de la sanción a Red Bull" con la reducción del tiempo en el túnel de viento "Si miras al resto de equipos, el grupo está muy cerca. Estoy muy seguro que con el límite presupuestario esta situación evolucionará para una mejor competencia", opina

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali no cree que la enorme superioridad mostrada por Red Bull en el arranque de la temporada 2023 vaya a traducirse en un campeonato menos vistoso o interesante para los aficionados. El italiano destaca la gran igualdad que hay entre el resto de equipos favoritos y espera que hayan "sorpresas" al final de la temporada, ya que "aún no se ha visto el efecto de la sanción a Red Bull", con la reducción del tiempo de uso del túnel de viento.

Red Bull terminó la temporada 2022 como el claro dominador y se llevó los títulos de pilotos y constructores de forma contundente. Ahora, después de las primeras tres carreras de 2023, la situación no ha variado y el equipo austriaco ya suma tres victorias.

Domenicali confía en que, gracias al techo presupuestario, la parrilla se compacte. "Si un equipo es más rápido que los demás, felicidades, hicieron un mejor trabajo", ha expresado en una charla con inversionistas de Liberty Media, según recoge el portal web RaceFans.net.

"Si miras al resto de equipos, el grupo está muy cerca. Estoy muy seguro que con el límite presupuestario esta situación evolucionará de la mejor manera para una mejor competencia", considera el dirigente italiano, ex jefe de Ferrari, que rechaza que el dominio de Red Bull vaya a tener efectos desastrosos a nivel de audiencias en la F1. "Para los aficionados ávidos, si ven un coche dominante, se crea menor nivel de interés. Para el nuevo mercado, para los nuevos aficionados, esto no es realmente muy importante. Para nosotros es importante porque queremos que haya una gran competencia en el ecosistema, pero si miro al mercado en el que estamos creciendo ese factor no es tan relevante como se cree".

Domenicali recuerda que no se ha visto el efecto de la sanción a la que tuvo que hacer frente Red Bull por incumplir el techo presupuestario en 2021. "En las tres primeras carreras Red Bull fue muy competitivo, espero que los demás se pongan al día. Tenemos que esperar y ver el efecto de la sanción que tuvieron el año pasado con la reducción del túnel del viento. El campeonato es muy largo y creo que vamos a tener buenas sorpresas al final", insiste. ¿Se referirá a Alonso y Aston Martin?