La prensa italiana insiste en el cese de Binotto: "Es cuestión de horas"

Los rumores sobre una posible salida de Mattia Binotto como director de Ferrari se han intensificado Según las dos cabeceras de referencia, Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, el anuncio es inminente

La semana anterior al GP de Abu Dhabi, último de la temporada, la Gazzetta dello Sport anunció que Mattia Binotto sería cesado de su cargo de director de Ferrari y que su puesto lo ocuparía a partir de enero el actual jefe de Alfa Romeo, Frédéric Vasseur. Una información que horas después fue categóricamente desmentida por la Scuderia a través de un comunicado oficial. Sin embargo, este jueves la prensa italiana se ha hecho eco de nuevos rumores que apuntan a que la salida de Binotto es inminente: "Es cuestión de Horas" apuntan desde La Gazzetta y también Il Corriere della Sera.

Binotto lleva 28 años en la Scuderia, los cuatro últimos como ‘team principal’. Aunque el monoplaza de este año empezó la temporada como el más rápido y fiable de la parrilla, con Charles Leclerc liderando el Mundial tras las primeras carreras, el equipo de Maranello ha terminado conformándose con el subcampeonato del piloto monegasco, el quinto puesto de Carlos Sainz y la segunda plaza en el campeonato de constructores tras Red Bull. Un balance positivo pero que pudo ser mejor de no ser por los numerosos errores en clave de estrategia. Los 46 puntos de ventaja que Leclerc llegó a tener sobre Verstappen en Australia se han transformado en 146 de desventaja a final de campeonato, es decir 192 puntos perdidos en los restantes 19 Grandes Premios.

Binotto tiene contrato hasta finales de 2023, pero según su entorno el suizo ha manifestado que no tiene sentido seguir en el cargo si no cuenta con la máxima confianza del presidente de Ferrari John Elkann. En el GP de Italia éste aseguró que el puesto de Binotto no estaba peligro. Sin embargo insistió en que el equipo debía corregir los errores "críticos" que les habían costado tantos puntos. "Tenemos mucha fe en Mattia Binotto y apreciamos todo lo que él y todos nuestros ingenieros han hecho, pero no hay duda de que el trabajo en Maranello, en el garaje, en el muro de boxes y al volante debe mejorar", dijo Elkann a la Gazzetta dello Sport en aquel momento.

En Abu Dhabi, el pasado fin de semana, Binotto dijo que había vuelto a recibir el apoyo de Elkann sobre su futuro tras las especulaciones sobre Vasseur. "Obviamente, cuando salieron esos rumores, tuve una charla con mi presidente. Discutimos abiertamente cuál era la mejor manera de avanzar. Decidimos que publicar un comunicado era tal vez la mejor manera de cerrar cualquier especulación. Está claro que hay rumores totalmente sin fundamento", dijo Mattia.