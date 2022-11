Binotto, 'cabeza de turco' en Ferrari

La Gazzetta dello Sport asegura que será sustituído en enero por Frédéric Vasseur, actual jefe de Alfa Romeo Los medios italianos más próximos a la Scudería apuntan que el ingeniero suizo se despedirá en Abu Dhabi

Este domingo, la Fórmula 1 bajará el telón en Abu Dhabi, escenario de la última carrera del año, que podría ser también la última de Mattia Binotto al frente de Ferrari. El rumor no es nuevo, pero en Brasil el pasado fin de semana se intensificó y estos días la prensa italiana próxima a la Scuderia ha comenzado a filtrar ya los nombres de los candidatos con más peso para sustituir al ingeniero suizo, que ababará siendo la 'cabeza de turco' que pedían los tifosi después de la nueva decepción que han encajado esta temporada los de Maranello. La Gazzetta dello Sport anuncia en su editorial de este martes que Binotto será sustituído en enero por el actual jefe de Alfa Romeo, Frederick Vasseur.

Fiasco en 2022

La crisis en el equipo italiano es más dura este año, teniendo en cuenta que comenzaron el curso con grandes expectativas y el mejor coche de la parrilla. Charles Leclerc llegó liderar el Mundial con una importante ventaja que en verano empezó a diluirse a marchas forzadas, hasta el punto de que Max Verstappen se coronó anticipadamente a falta de cuatro grandes premios, y Leclerc no tiene ni asegurado el subcampeonato frente a Sergio Pérez, mientras que Mercedes amenaza el segundo puesto de constructores de Ferrari.

Binotto lleva en la Scuderia desde 1995, inicialmente en el departamento de motores. En 2019 fue ascendido al puesto de jefe del equipo tras la salida de Maurizio Arrivabene pero en cuatro temporadas el ansiado título no ha llegado y la corona de Raikkonen en 2007 continúa siendo la última para Ferrari hasta la fecha.

Leo Turrini, veterano periodista Il Resto del Carlino, muy vinculado a Maranello, ha dado pistas sobre la situación actual: "Hay muchos rumores, son inevitables. El ambiente en la Scuderia no puede llamarse normal. Por supuesto, no puedo garantizar la veracidad de los rumores de que Mattia Binotto está a punto de ser despedido, pero han estado circulando. Sólo me adhiero a la posición que vengo defendiendo desde tiempos inmemoriales: quien dirige la división de carreras de Ferrari debe gozar de la confianza plena e incondicional de la dirección de la empresa. Si no lo hace, el juego ha terminado. John Elkann (presidente de Ferrari) seguramente va a pedir explicaciones a Binotto por el 1-2 de Mercedes en el Gran Premio de Brasil. También preguntará sobre los límites de seguridad y los errores de gestión estratégica que llevaron al hundimiento repentino del equipo", escribe en su columna.

Además, destaca que Binotto mantiene "una relación no siempre fluida con Leclerc". En diversas ocasiones, el piloto monegasco ha cuestionado su poder de decisión en cuanto a estrategia y ha criticado abiertamente los errores del muro de Ferrari tanto en carrera como en clasificación. Sin ir más lejos, el viernes el Brasil fue el único en pista con neumáticos de lluvia en Q3, lo que le dejó 10º en parrilla y lastró sus opciones en la prueba al esprint del sábado (6º), que también establecía el orden de salida para el domingo. Una vez allí, Charles volvió a enfrentarse a su equipo, después de que Binotto rechazase sui petición de intercambiar posiciones con Sainz, que acabó 3º, delante del monegasco.

Relevo 'express'

Si finalmente Ferrari destituye a Binotto tras el GP de Abu Dhabi, tendrá que moverse rápido al designar a un sustituto que pueda hacerse cargo del equipo desde la pretemporada y empezar a planificar ya los posibles cambios en la estructura técnica de Maranello. La cúpula italiana que encabeza el presidente John Elkann quiere un candidato con experiencia en la Fórmula 1. un nombre que circula desde la época de Sergio Marchionne, ex presidente fallecido en 2018, es Frédéric Vasseur, actual jefe de Alfa Romeo. "Fue el primer director del equipo de Leclerc en la F1, así como un buen amigo de Nicolas Todt, representante del monegasco", explica Turrini. Estos días en el paddock de Interlagos también han sonado los nombre de Andreas Seidl, director técnico de McLaren y Laurent Mekies, director deportivo de Ferrari. Por otra parte, también podría entrar en juego Antonello Coletta, que gestiona los éxitos de Ferrari en el sector GT, aunque en su caso no cumple con el requisito del bagaje en F1.