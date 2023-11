Los pilotos, a temblar en Las Vegas

Se esperan temperaturas muy bajas este fin de semana en el GP de Las Vegas, que además es nocturno Para la carrera del domingo , las previsiones se sitúan entre 9 y 12 grados

Va a hacer mucho frío durante todo el fin de semana de F1 en Las Vegas. Ya se preveía y más aún tratándose de un gran premio programado en horario nocturno. De hecho los pilotos se preparan para afrontar las temperaturas quizá más bajas de toda la temporada.

Y es que lo que se imaginaba como una gran fiesta del motor entre los casinos de Nevada no está teniendo el mejor preambulo. La respuesta del público no ha sido la esperada y los precios de hoteles y entradas se han desplomado. Pero además, el frío no invita demasiado a aguantar dos horas de carrera en las gradas.

Si hablamos del Gran Premio más frío de la temporada, muy probablemente será el de este fin de semana en Las Vegas, con una previsión de entre 9 y 12 grados para la carrera del domingo y algo por encima (13-15º) en las jornadas del sábado y el viernes. En estas fechas, las temperaturas bajan drásticamente en el desierto de Nevada.

Pero no parece fácil que se supere el récord de Canadá 1978, con temperaturas que rondaron los 5 grados, que pasa por ser el más frío de la historia. El Gran Premio de Eifel en Nurburgring y el de Turquía en 2020 se disputaron a 10ºC, algo similar a lo que se espera este domingo.