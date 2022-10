Pérez: "Algunos no te toman en serio por ser mexicano"

"Algunos piensa que por ser mexicano no puedes competir con los mejores del mundo. Siempre es bueno demostrar que cualquiera puede estar ahí arriba", reivindica Checo Tras su victoria en Singapur, lamenta que "las críticas se escuchen más con los latinos" y confía en que sus éxitos inspiren a los jóvenes pilotos de su país

Su impresionante victoria en Singapur le ha dado 'alas' a Sergio Pérez, que ha llegado este jueves a Japón con ganas de reivindicarse después de las críticas sufridas en algunas fases cde la actual temporada. El piloto de Red Bull, que en Marina Bay se adjudicó su segundo triunfo del año y el cuarto de su carrera en la F1, cree que en parte tiene más detractores por ser el compañero de número uno Max Verstappen y también por su nacionalidad.

En un deporte de marcada influencia anglosajona como es la Fórmula 1, Checo subraya que "cada vez que tienes una mala carrera, o una mala racha como cualquier otro piloto, a veces, con los pilotos latinos se escuchan más críticas. Otros pilotos tienen problemas similares y apenas se habla de eso. Así que sí, a veces me siento así, me he sentido así a lo largo de mi carrera".

"Vale la pena señalarlo, pero al mismo tiempo, es la belleza de nuestro deporte, tener eso junto a los medios. Somos un gran deporte y como deportista, siempre entiendes eso como una especie de motivación. Nada absolutamente más que eso", ha querido matizar.

Le han preguntado entonces si cuando llegó a Europa sintió prejuicios y su respuesta ha sido contundente: "No, para ser sincero no sentí prejuicios al llegar a Europa. Pero sentí que a veces no te toman en serio. La gente dice bueno, él solo es un mexicano, y es flojo, por cultura, etc., etc. Es como que solo por ser mexicano, no puedes competir con los mejores del mundo. A veces sentí eso, especialmente en los primeros años. Pero por otro lado, siempre es bueno demostrar que cualquiera puede estar ahí arriba", ha dicho Pérez.

Checo espera que sus éxitos sirvan de inspiración a sus jóvenes compatriotas: "Eso sería increíble, espero mostrarle a la generación joven que puedes venir de México y llegar hasta la cima. Tienes que ir a una edad muy temprana a Europa, en primer lugar, para poder competir con los mejores pilotos, con condiciones climáticas similares, todo ese tipo de cosas que solo tienes en Europa, no en cualquier otro lugar. Y sí, deben creer en sí mismos y que pueden hacer un trabajo aún mejor que el que estoy haciendo yo. Realmente espero que esto anime a más mexicanos a hacer eso".

En cuanto a sus opciones este fin de semana en Suzuka, donde su compañero Verstappen tendrá su segunda 'bola de partido' por el título, Pérez espera poder continuar con el buen rendimiento mostrado en Singapur: "Creo que durante la temporada hemos mostrado ser competitivos también en circuitos no urbanos. No veo por qué no podemos retomarlo y seguir adelante. Trabajamos muy duro durante ese último pequeño descanso con los ingenieros, con el equipo, para asegurarnos de que podamos volver fuertes". El piloto de Red Bull es tercero en el Mundial, a 106 puntos de Max, aunque a solo dos puntos de Charles Leclerc, con el que se jugará el subcampeonato en la cinco carreras que faltan.