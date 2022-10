Checo, eufórico: "Creo que ha sido mi mejor carrera"

El mexicano asegura que no ha sido "muy consciente" de la maniobra con el coche de seguridad que ha puesto en peligro su victoria "No tengo idea. Me dijeron que aumentara la diferencia con Leclerc y fue lo que hice", ha dicho en el podio, antes de conocer la sanción de 5" impuesta por la FIA

Sergio Pérez puede respirar tranquilo después de conocer la decisión de la FIA, que le mantiene como vencedor del Gran Premio de Singapur, en el que el piloto mexicano de Red Bull ha dominado de principio a fin tras adelantar al poleman Charles Leclerc en la salida.

La victoria de Pérez estuvo en entredicho tras una investigación por no respetar la distancia con el coche de seguridad en varias ocasiones, una situación de la que el mexicano no explicó no ser muy consciente. "No tengo idea. Me dijeron que aumentara la diferencia con Leclerc y fue lo que hice" , ha explicado el piloto de Guadalajara en la ceremonia del podio.

Red Bull le instó a ampliar su ventaja con Leclerc en meta en previsión de una sanción que al final quedó en 5" aunque pudo ser doble tal como reclamó Ferrari. Al final, el mexicano logró una ventaja de 7.6 segundos sobre Leclerc y mantuvo la primera plaza.

En cuanto a la carrera, Pérez señaló que "mantener el coche en pista en estas condiciones complicadas fue difícil. Sin duda, creo que fue mi mejor actuación, controlé la carrera, aunque calentar los neumáticos fue bastante complicado. Las últimas tres vueltas fueron muy intensas, en el coche no lo noté, pero cuando salí sentí el cansancio", explicó exhausto.

En cuanto a la posibilidad de que Verstappen pueda conquistar su segundo título de Fórmula 1 en Japón la próxima semana, Checo consideró que "Para Max y para el equipo es bueno hacerlo en Japón, sobre todo porque es la casa de Honda".