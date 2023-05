Lobato avisa: "Fernando quiere más y Aston Martin quiere más"

Antonio Lobato ha repasado lo que va de temporada en la Fórmula 1 antes de volar hacia Italia con motivo del GP de Emilia-Romaña El Aston Martin aún está lejos de los Red Bull, pero tanto el equipo como Fernando Alonso van a por todas

Antonio Lobato ha pasado por los micrófonos de 'Radio Marca' antes de poner rumbo a Italia con motivo del próximo Gran Premio: el GP de Emilia-Romaña. Los mayoría de grandes equipos europeos han prometido mejoras a lo largo de este triplete europeo, y en Imola empezaremos a ver qué nos deparan estas tres semanas de motor y adrenalina.

El circuito de Imola, donde se disputa el GP de Emilia-Romaña, es uno de los históricos, de los de toda la vida: "Es un circuito clásico, de escuela antigua. Estrecho y donde antes era muy difícil adelantar. Es feudo de Ferrari, pero el año pasado fue doblete de Red Bull. Ferrari llega con ganas de cambiar las cosas, pero igual que todos. Muchos equipos van a introducir evoluciones, como Mercedes que se va a llevar todas las miradas. Está planificado que haya una modificación en la clasificación del sábado, pero no sé si se va a poder hacer este experimento porque las previsiones meteorológicas son terribles para toda la semana".

La modificación de Mercedes pasaría por pautar los neumáticos que tienen que usar los pilotos: duro en la Q1, medio en la Q2 y blanco en la Q3. Sin embargo, si las previsiones de lluvia se cumplen, arruinarían el nuevo plan de la firma alemana. En cambio, el mal tiempo podría beneficiar a Aston Martin, que sigue a la caza de los Red Bull.

"En condiciones normales parece poco factible que recorte la distancia con Red Bull. En seco van a estar ahí salvo si dan saltos importantes Ferrari o Mercedes. Puede que ellos no quieran arriesgar a la lluvia, pero en mojado puede ser divertido y esa lotería te toca", vaticina Lobato.

Aston Martin no espera grandes cambios durante la gira por Europa, que pasará por Emilia-Romaña, Mónaco y Barcelona. Sin embargo, sí que confían en que habrá mejoras a partir de Canadá: "No va a haber grandes evoluciones, el gran cambio lo esperan para Canadá. Alonso con Aston Martin tiene un idilio con el podio, pero quiere más. Fernando quiere más y Aston Martin quiere más. Pasar del tercero al segundo es batir a un Red Bull y pasar del segundo al primero para conseguir la 33 es ganar a los dos Red Bull. Hoy por hoy Red Bull es intocable".

Hace tiempo que no veíamos a Alonso así de feliz, y Aston Martin ha jugado un papel importantísimo. La firma británica ha apostado por el asturiano y se siente muy cómodo allí. De hecho, cuenta Lobato que el ovetense ve su futuro en Aston Martin: "Si no surgen problemas, creo que Alonso le gustaría terminar su carrera en Aston Martin, incluso con fines que van más allá de ser solo piloto. En Bahréin me dijo que si todo iba bien, que un puesto en la jerarquía de Aston Martin, tratando de ayudar a los pilotos y el equipo, le podría servir".