La estadística de la F1 que pone en valor a Alonso

Fernando presenta mejores cifras que nunca en un inicio de temporada desde el cambio del sistema de puntuación en 2010 "Estoy pilotando a mi mejor nivel", asegura Alonso a sus 41 años. Y los resultados le dan la razón

Fernando Alonso suele defender que la edad (41 años) no es un obstáculo para brillar en las pistas. Insistió en ese punto cuando abandonó Alpine para ir a Aston Martin "por que ellos no miran el pasaporte". Y lo mantiene ahora, después de subir al podio en cuatro de los cinco primeros grandes premios disputados este año. "Estoy pilotando a mi mejor nivel", asegura. Y más que una apreciación personal, es estadística pura. La Fórmula 1 le ha puesto en valor en base a cifras.

Desde 2010, cuando cambió el sistema de puntuación de las carreras de Fórmula 1, Alonso nunca había alcanzado tantos puntos en un comienzo de Mundial. Desde que se estrenó oficialmente con Aston Martin, el asturiano suma un total de 75. Más que los que tenía en su casillero en sus mejores tiempos en Ferrari a estas alturas de la temporada, después de las primeras cinco pruebas del calendario.

En 2010, su primer año en Maranello, Fernando sumaba 67 puntos y en 2012 llevaba 61. En ambas ocasiones acabó peleando por el título hasta el final. Y en su mejor temporada con los colores de Ferrari, en 2013, Alonso llegó hasta los 72 en cinco grandes premios. Fue el año de su última victoria, que consiguió precisamente en el GP de España disputado en el Circuit de Barcelona.

