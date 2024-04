Hamilton celebra que Alonso siga en F1: "Es uno de los mejores pilotos"

Lewis Hamilton es el segundo piloto más veterano de la parrilla de Fórmula 1 tras Fernando Alonso (42). El heptacampeón británico llegará la próxima temporada a Ferrari con 40 años cumplidos y dispuesto a afrontar el desafío de conquistar su octavo título con los de Maranello. Está convencido de que la edad no es un obstáculo cuando se reúnen talento y ambición, una máxima que también aplica en el caso de Alonso.

En vísperas del Gran Premio de China, Hamilton ha celebrado a la renovación del piloto asturiano, que seguirá compitiendo con Aston Martin al menos hasta 2026. "Creo que es positivo, primero de todo porque significa que no voy a ser el piloto más mayor de la parrilla, esa es la mejor parte", ha bromeado Lewis.

Más en serio, ha remarcado que "Fernando es uno de los mejores pilotos que hemos tenido en la Fórmula 1 y que pueda seguir aquí con los resultados que ha tenido últimamente, demuestra que es posible. En esta nueva era de la F1 si cuidas tu cuerpo, puedes seguir adelante más tiempo", ha señalado Hamilton, que se estrenó en el 'gran circo' en 2007 como compañero de Alonso en McLaren, protagonizando un encarnizado pulso con el bicampeón español.

"Con el paso del tiempo, entiendes cómo gestionar tu tiempo y tu energía, además de la recuperación. Te das cuenta de que cada día es nuevo, te levantas y tratas de hacerlo lo mejor posible. Se trata más que nada de dónde poner tu energía, si es para comunicarte con el equipo, de seguir dándolo todo para sorprender a todos el mundo. Es algo en lo que pienso en todo momento", ha expresado Lewis.

La apuesta por Ferrari

El inglés suma solo 10 puntos en los cuatro primeros grandes premios de 2024, en el que es su peor arranque de temporada a nivel personal. Sigue sin poder extraer el máximo del W15 y parece que su último año en Mercedes va a ser el más duro de todos. A pesar de ello, no pierde la esperanza de remontar.

"Intentaremos traer algunos cambios este fin de semana a China, los cuales deberíamos haber introducido quizá en Suzuka. Esperemos que nos den algo más de rendimiento, pero nuestro coche va a ser el mismo y queremos entenderlo algo mejor. En la última carrera ya mejoramos ligeramente", ha reconocido Lewis.

Sobre su acuerdo con Ferrari y las dudas que suscita, Hamilton se ha mostrado bastante molesto: "Creo que no necesito reivindicar mi decisión, sé lo que es correcto para mí. No ha habido ningún momento en el que me lo haya cuestionado, y no me he dejado influir por los comentarios de los demás. Incluso hoy, hay gente que sigue hablando mierda, y así seguirá el resto del año, con lo que tendré que hacer lo que hice en el pasado. Solo tú puedes saber lo que es correcto para ti, y será un momento emocionante para mí cuando llegue a Ferrari".