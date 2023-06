Gareth Bale carga duramente contra la Fórmula 1

El 'expreso de Gales' ha confesado que no ve el Mundial desde 2021 El ex jugador del Real Madrid ha admitido que el final del campeonato de hace dos años le dejó muy descontento

El Mundial de Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. Después del pequeño 'bajón' creado por el mal resultado de Alonso en España, Aston Martin vuelve con mejoras que prometen espectáculo... pero hay un jugador de fúbtol que no las verá.

En breves da comienzo el GP de Canadá y vuelve con las dudas generadas por las malas sensaciones de Fernando en el GP de Cataluña. No obstante, Aston Martin llega con un nuevo paquete de mejoras, que según ellos mismos presumen, generará más velocidad y fiablidad al coche.

Aún así, hay una persona que no verá el GP este fin de semana. Este es Gareth Bale, ex jugador del Real Madrid y ahora retirado, que ha confesado en declaraciones para Daily Mirror que ya no ve, ni quiere ver, la Fórmula 1.

Según ha explicado, quedó muy disgustado con el final del Mundial 2021 dónde Max Verstappen se proclamó campeón por primera vez ante Lewis Hamilton. El galés, presumiblemente seguidor del piloto inglés, asegura que el Gran Premio que decidió el campeonato "nunca fue una carrera" por la manera con la que acabó el último Gran Premio.

"No sé nada (de la Fórmula 1) después de lo que le sucedió a Hamilton hace unos años. No fue justo. El hecho de que (Hamilton) tuviera que pasar por todo el tráfico y no pudiera parar en boxes... Nunca fue una carrera", afirmó aludiendo al Mundial en qué Verstappen ganó en la última vuelta lanzada.