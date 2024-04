El formato Sprint de China que beneficia a Alonso: "No necesita calentar"

La Fórmula 1 estrena su renovado formato de carreras al Sprint este mismo fin de semana en China. El Gran Premio de Shanghái será la primera prueba que los equipos disputarán bajo las nuevas reglamentaciones de la competición, que pretende responder a las quejas de las escuderías de años anteriores.

Desde su implantación en 2021, el novedoso formato de carreras al Sprint ha estado en el centro de la polémica. Las quejas han sido generalizadas por parte de pilotos, equipos y aficionados, aunque la organización parece dispuesta a seguir con su propuesta sin titubear.

Para intentar llegar a un consenso generalizado, la Fórmula 1 ha introducido nuevos cambios cada temporada para intentar que las carreras al Sprint sean del agrado de todos. Esta temporada no iba a ser menos, así que este mismo fin de semana se estrena el renovado formato para el Gran Premio de Shanghái.

Cambios estructurales

Los principales cambios del formato se centrarán en la estructura de las pruebas durante el fin de semana. La Fórmula 1 ha cambiado el orden de las pruebas para que los equipos puedan trabajar en sus monoplazas sin tener que limitarse a unas específicas reglamentaciones.

Viernes

La clasificación al Sprint se disputará el viernes después de la única sesión de libres de la jornada. El cambio limita el número de sesiones libres para que los equipos puedan testear a sus monoplazas, así que las pruebas que se realicen pasan a cobrar una especial importancia para acertar en la puesta punto del coche. Los coches entrarán en 'parc fermé' para que los equipos no puedan modificar sus coches en las pruebas al Sprint.

Sábado

El sábado será el día en el que se dispute la carrera al Sprint, una prueba más corta que la habitual de los domingos que otorga puntos a los ocho mejores, como es habitual durante las últimas temporadas. Sin embargo, esta temporada introduce una novedad: la clasificación del Gran Premio se producirá unas horas después, quedando todo preparado para la carrera del domingo.

Uno de los cambios más importantes se centran en que los equipos podrán levantar las condiciones del 'parc fremé' una vez acaben las pruebas relacionadas con el Sprint. Las escuderías tendrán permitido hacer diferentes modificaciones siempre antes de la clasificación para la carrera del domingo.

Domingo

La misma estructura de siempre; la carrera normal del Gran Premio, donde se reparten puntos a los diez primeros clasificados.

¿Por qué beneficia a Alonso?

Pedro Martínez de la Rosa, asesor del equipo Aston Martin, explicó que el formato de este fin de semana puede beneficiar a Fernando Alonso. La Fórmula 1 vuelve a China por primera vez desde 2019, cinco años de espera donde los pilotos no han podido rodar por Shanghái.

Las quejas de los equipos se han multiplicado estos últimos días, ya que no entendían la decisión de disputar un Gran Premio al Sprint en un circuito donde no han corrido desde hacía tiempo. Con una sola sesión de libres, las posibilidades de adaptarse al trazado se reducen.

Sin embargo, para Pedro Martínez de la Rosa, eso es una ventaja para Alonso: “A Fernando, en realidad, lo que le gustaría es pasar directamente a la clasificación. No necesita calentar, no necesita otro juego de neumáticos para ir más rápido. Es simplemente la primera vuelta, eso es todo, y será rápido todo el fin de semana. No necesita ponerse al día". Una experiencia que es un factor a tener en cuenta este fin de semana.