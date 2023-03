¿Cómo se le da a Fernando Alonso el Gran Premio de Arabia Saudí?

El asturiano no ha tenido buena suerte las dos veces que ha visitado el circuito de Jeddah Este fin de semana luchará por puntuar por primera vez en ese circuito

Este fin de semana la Fórmula 1 llega a Arabia Saudí. Es la tercera vez en la historia que el circuito urbano de Jeddah, que terminó de construirse en 2021, acoge un Gran Premio del Mundial. Así le fue a Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021 y 2022.

Fernando Alonso decidió poner en pausa su trayectoria en la Fórmula 1 a finales de 2018 para explorar nuevos horizontes, pero en 2021 volvió a la disciplina montado en un Alpine. Esa fue también la primera temporada en que el circuito de Jeddah entró en el calendario y, desafortunadamente, a fecha de hoy el piloto ovetense no ha tenido demasiada suerte.

En 2021, el Gran Premio de Arabia Saudí fue el penúltimo de la temporada. En aquella ocasión, Alonso no logró puntuar al terminar en 13ª posición gracias a la sanción que recibió Yuki Tsunoda y que permitió que el asturiano ganase una plaza. Fue un Gran Premio accidentado, protagonizado por una mala estrategia de Alpine en presencia de un Safety Car y una bandera roja que hizo que la carrera terminase antes de lo previsto.

El año siguiente no logró mejorar el resultado. En el GP de Arabia Saudí 2022 fue Alpine quien lastró su suerte. Durante las primeras vueltas se enzarzó en una pelea con su compañero de equipo, Esteban Ocon, quien encerró al asturiano contra el muro a 300 km/h para evitar un adelantamiento. Más adelante, cuando rodaba en sexta posición a solo 12 vueltas del final, su monoplaza se paró. "No power", fue lo que dijo por radio a sus mecánicos tras el incidente. Finalmente, Alonso no logró terminar el Gran Premio mientras que Ocon se embolsó una sexta plaza.

Este año, tras el podio que logró con Aston Martin en el GP de Bahrein, Alonso tratará de romper su mala suerte y llevarse sus primeros puntos en Jeddah.