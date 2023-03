Alpine recula con su "Ocon es un excelente segundo piloto"

Laurent Rossi, CEO de Alpine, ha explicado sus polémicas palabras de 2021, cuando Ocon compartía escudería con Alonso Ocon ha empezado la F1 con mal pie: 3 sanciones y retirada

Fernando Alonso ha recuperado la ilusión. Llevaba años saltando de un equipo a otro temporada tras temporada, intentando encontrar un lugar para él y un coche competitivo. Hace tiempo que no estaba tan feliz como lo está ahora en Aston Martin, donde se ve con posibilidades reales después de mucho picar piedra. Sin embargo, sus dos temporadas en Alpine al lado de Esteban Ocon, compañero con el que hubo rumores de desencuentro, todavía colean.

Laurent Rossi, el CEO de Alpine, ha pasado por el podcast de la F1 'Beyond the Grid' para analizar el arranque de temporada y ha aprovechado para espantar fantasmas del pasado. En julio de 2021, Rossi habló sobre su pareja de pilotos y Ocon no salió bien parado.

"No estoy seguro de que Ocon tenga madera de campeón mundial, pero es, como mínimo, un excelente segundo piloto", dijo en su momento. Palabras que se le giraron en contra cuando, la temporada siguiente, Ocon cerró la F1 2022 por delante de Alonso, al lograr una octava posición en la general respecto a la novena del piloto asturiano.

Ahora, Rossi ha querido matizar sus palabras. Tras el desastre del GP de Bahrein, donde Ocon recibió hasta veinte segundos de sanción por tres errores distintos y se vio obligado a abandonar prematuramente, Alpine ha querido romper una lanza a favor del piloto francés.

"He tratado de hacer que Esteban se sienta cómodo en el equipo. Lo destacable de este chico es que nunca ha tenido un camino fácil", comenzaba. "Casi todos los años le decían: 'Eso es todo, aquí se acabó, este es el final del camino con nosotros... y necesitarás encontrar otra cosa el próximo año'. Lo cual es súper difícil, necesitas sentirte cómodo sabiendo que vas a conducir un tiempo y puedes hacer tu trabajo de verdad", contó en el podcast en defensa de su piloto.

Después de hablar sobre la dura situación del piloto francés, Rossi explicó a qué se refería con lo de "segundo piloto", una etiqueta que también lo relega al segundo lugar: "Siempre he dicho que Esteban es, como mínimo, un muy buen segundo piloto. Todos interpretaron esa afirmación de diferentes maneras, pero cuando digo eso me refiero a que no hay un número 1 y un número 2 en Ferrari, ¡pero estoy bastante seguro de que mucha gente piensa que hay un 2!", intentó explicar. Siguió con otro ejemplo, para tratar de darse a entender: "No hay un número 1 y un número 2 en Mercedes, y es difícil discernir quién ocupa actualmente ese estatus allí. Creo que con Esteban es lo mismo, el podría ocupar cualquiera de las dos posiciones según cuál sea el corredor que elijas en cada equipo".

Se acerca el GP de Arabia Saudita, donde Alpine tiene que ponerse las pilas para no quedar descolgado. En la primera carrera, Ocon no logró sumar ningún punto tras su abandono y su compañero de equipo, Pierre Gasly, rascó dos puntitos para la escudería francesa.