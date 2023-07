F1 en directo: Horario y dónde ver hoy el GP Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone con Sainz y Alonso

Ahí se ha tenido que detener Norris nada más empezar la sesión, por lo que está siendo ya investigado:

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢



The final hour of practice before qualifying 👉



Norris has pulled up at the end of the pit lane, his McLaren team asking him to stop the car ✋#BritishGP #F1 pic.twitter.com/EINdFKDTWw