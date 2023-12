La F1 confirma las seis carreras sprint de 2024

Austria, Austin, Catar y Brasil repiten en el calendario con fines de semana de doble carrera Miami y China, que regresa al Mundial, se estrenarán bajo este formato sprint

La Fórmula 1 ya tiene su calendario de Grandes Premios bajo el formato Sprint en 2024. El Mundial volverá a tener un total de seis pruebas bajo este formato. Miami y China se estrenan y se sumarán a otras cuatro citas ya consolidadas: Austria, Austin, Catar y Brasil, que repetirán la próxima temporada.

El primero de los seis fines de semana sprint en 2024 será en el Gran Premio de China, del 19 al 21 de abril. El trazado de Shángai vuelve al calendario tras cuatro años de ausencia debido a la pandemia de Covid-19 y albergará dos carreras en sábado y domingo. Le seguirá Miami, del 3 al 5 de mayo.

La última cita Sprint antes del verano será en Austria, del 28 al 30 de junio, y, para la siguiente, habrá que esperar hasta el mes de octubre. Austin volverá a acoger una prueba Sprint el fin de semana del 18 al 20 de octubre. Dos semanas después, se repetirá formato con el Gran Premio de Brasil del 1 al 3 de noviembre y, para cerrar, Qatar pondrá el broche final del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la penúltima cita del Mundial.

Introducing the 2024 #F1Sprint Calendar! 👊



Six venues will host F1 Sprint events during the 2024 FIA Formula 1 World Championship season.#F1 #Formula1 pic.twitter.com/Sv2GOjsWb6