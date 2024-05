Red Bull y Mercedes, a la 'greña' por Verstappen

El caso Horner abrió una grave crisis interna en Red Bull y ahora, tras confirmarse oficialmente la salida del 'cerebro' del equipo, Adrian Newey, empieza a hablarse de éxodo en Milton Keynes. Jonathan Wheatley podría ser el próximo en abandonar el barco, según publica The Times. El actual director deportivo llegó al equipo 2006, tras ser campeón con Alonso en Renault, y desde entonces ha sumado siete títulos con Vettel y Verstappen. En Mercedes, Toto Wolff está a la expectativa ante una posible fuga de talentos en la escudería campeona, aunque su principal objetivo es 'cazar' a Max.

El interés de Wolff por fichar al neerlandés como relevo de Hamilton han reabierto las viejas 'heridas' de guerra entre Mercedes y Red Bull , que alcanzaron su punto álgido tras el polémico desenlace del Mundial 2021, que dejó a Lewis sin su octava corona.

La semana pasada el director ejecutivo del equipo de las bebidas energéticas, Oliver Mintzlaff , que no suele interferir en temas de mercado de pilotos, hizo una excepción para denunciar que las constantes referencias de Toto a Verstappen eran "una falta de respeto", teniendo en cuenta que el tricampeón tiene contrato con Red Bull hasta 2028: "Max todavía tiene un acuerdo a largo plazo aquí y no ha dicho ni una palabra de que no quiera cumplirlo. Quiere el coche más rápido, y tenemos eso, quiere ser campeón del mundo, y con nosotros tiene las mejores oportunidades, es un tipo leal", dijo.

Curiosamente, Wolff asegura que, "si yo fuera Verstappen, no me iría de Red Bull , al menos en 2025", pero apunta que ahora la pelota está en su tejado: "Obviamente, desde el punto de vista más racional, el principal factor es poner el coche más rápido en manos del piloto más rápido, pero no creo que sea la única razón para quedarte donde estás. Max es el líder, es el mejor en este momento y por eso le corresponde a él tomar la decisión. Puede que no haya que tomar ninguna decisión, tal vez todo siga como está, pero eso también es una guía para nosotros", sugiere el jefe de Mercedes, que va más allá y lanza el 'anzuelo' a los ingenieros de Milton Keynes.

"Estamos viendo currículums de Red Bull a todos los niveles. Diría que esto no es nada extraordinario. La gente cambia de equipo y quiere cambiar el entorno", dijo Wolff a Sky Sports en Miami. "He llegado a un punto en el que ya no me interesa lo que pasa allí (en Red Bull) con los dirigentes, ya no escucho rumores ni nada. Creo que es importante que miremos a nuestro equipo, desarrollemos a la gente fuerte y ojalá consigamos gente interesante y competente de otros equipos para Mercedes y les ofrezcamos un viaje emocionante hacia la recuperación", añadió Toto, que acabó señalando a Mintzlaff: "No sé qué está comentando este tipo, no tiene ninguna relevancia para mí", zanjó

Christian Horner echó más leña al fuego y respondió de forma contundente a las insinuaciones de su rival: "Por supuesto que siempre va a haber movimientos entre equipos. Nosotros hemos fichado a 220 personas de Mercedes. Cuando hablamos de perder gente, yo estaría más preocupado por las 220 personas, que por uno o dos currículums".

Igual de tajante fue hace dos semanas, cuando dijo que Wolff "haría mejor en preocuparse de los problemas de Mercedes, que en el mercado de pilotos. Tienen un coche está por detrás de sus clientes (McLaren y Aston Martin) y en cuando a Max, os puedo asegurar que no hay ambigüedad alguna sobre dónde estará el año que viene".