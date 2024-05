La emotiva celebración de Leclerc, recordando a su padre y a Jules Bianchi

Charles Leclerc ha conseguido al fin ganar en casa, por primera vez en un Gran Premio de Mónaco que hasta ahora siempre le había resultado esquivo. Emocionado, después de celebrar el éxito con Ferrari , el piloto monegasco se ha emocionado al recordar a dos personas muy importantes para él , que guiaron sus primeros pasos en el automovilismo y ya no están aquí para compartir este momento: su padre, que murió de cáncer cuando él estaba a punto de debutar en F1 y el piloto Jules Bianchi, fallecido tras un accidente el el Gp de Japón.

"En las últimas quince vueltas he tenido muchos recuerdos, he pensado mucho en mi padre, que hizo mucho para que llegara aquí, y en Jules, que también me ayudó a llegar, pensaba más en ellos que en conducir", ha confesado Charles con lágrimas en los ojos. "Significa mucho para mí ganar esta carrera, porque es la que me hizo soñar con ser piloto de Fórmula 1 cuando era niño".

Después de cinco participaciones y dos poles previas en Mónaco, Leclerc solo había terminado la carrera dos veces y nunca en el podio. Pero hoy se ha resarcido. "No puedo explicar cómo me siento. Es una carrera tan difícil. Creo que el hecho de haber estado ya dos veces en la pole y luego no haber podido ganar hace que esta victoria sea aún más bonita".

En cuanto a la carrera, ha apuntado que "teníamos mucho margen al principio, pero también sabíamos que teníamos que dar casi 78 vueltas con el mismo juego de neumáticos. Fue muy difícil, pero hicimos una gran gestión con las gomas. Hubo una gran parte de la carrera en la que tuve que gestionar el margen sobre Russell para evitar que los McLaren tuvieran una parada gratis en boxes".

"Pero luego todo ha ido bien, he podido apretar más al final y el coche ha ido fantástico. Tengo que dar las gracias al equipo por hacer un trabajo excepcional en los últimos meses y darme la oportunidad de ganar esta carrera. Es muy especial", ha valorado.