Elon Musk y Jeff Bezos, vips de lujo de la F1 en Miami

La Fórmula 1 está encantada con tener tres citas del calendario 2023 en Estados Unidos y en especial en Miami, donde el desfile de 'vips' y 'celebrities' es un continuo. Pero este sábado han coincidido en el paddock dos de los personajes más influyentes del mundo empresarial, Elon Musk y Jeff Bezos, CEO'S de Twitter y Amazon, respectivamente.

Musk, con su hijo pequeño en brazos, ha sido el invitado estrella en el garaje del equipo campeón, Red Bull, donde ha posado con sus pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez y el director de la formación, Christian Horner.

El emprendedor y fundador de Tesla es un entusiasta de la velocidad y el automovilismo. Durante unos minutos ha paseado por el paddock del circuito en compañía del presidente de la F1 Stefano Domenicali y después ha seguido los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Miami en el box de los de Milton Keynes.

Jeff Bezos, por su parte, ha seguido atentamente los entrenamientos casi a pie de pista, desde el muro de McLaren, compartiendo una animada charla con el patrón del equipo de Woking, su compatriota Zak Brown.

