Sainz y su futuro: "Da rabia tener que irse de Ferrari"

Se sabía de antemano: sobre el asfalto de Suzuka Red Bull no tiene rival y hoy Max Verstappen y Sergio Pérez se han encargado de demostrarlo. La única plaza vacante del podio se la ha asegurado Carlos Sainz, tras una feroz y estratégica lucha con Norris y Leclerc. Desde que supo que sería sustituido por Lewis Hamilton en Ferrari a partir de 2025, el madrileño sigue reivindicándose en la pista y se ha convertido en el piloto más cotizado del mercado. Él, por si acaso, lo recuerda en verso: “Disponible estoy y rápido soy”.

Sainz no se ha bajado del top-3 en las tres carreras que ha disputado esta temporada: tercero en Bahrein y Suzuka y ganador en Australia, marcha cuarto en el campeonato con 55 puntos, a solo cuatro de su compañero Charles Leclerc, pese a contar con una carrera menos, la que se perdió en Arabia por apendicitis.

“He tenido una buena carrera y estoy bastante contento porque ha sido duro con la degradación.Luego vinieron las nubes y la degradación bajó mucho. Pensé que quizás a una parada iba a ser más rápido. He tenido que adelantar muchos coches y es complicado, sobre todo en Suzuka, tienes que dar con el clavo en esa última chicane para hacer el adelantamiento en la curva 1. Ahí he podido hacer mis maniobras, pero ha costado bastante” explicaba Carlos tras la carrera.

En el tramo final, después de la parada, Sainz se ha visto en una situación difícil, con Norris y Leclerc por delante y algunas dudas en el muro de Ferrari, pero ha mantenido la calma y la determinación para remontar hasta el tercer puesto final. “Ha sido muy complicado adelantar al Mercedes en la segunda tanda. Sabía que necesitaba un delta muy grande para poder acercarme a Lando y a Charles. Al final, lo hemos conseguido. Éramos rápidos con ese neumático duro, me he sentido bien con él para poder empujar” ha resumido Carlos.

“Segundo era imposible hoy, porque Red Bull era una décima o dos más rápido y se acaba notando. Pero quizás con dos ruedas duras podría haber ido algo más rápido. Al final he tenido que poner esa media usada en el stint del medio, con el que no he ido tan cómodo. Lo positivo es que estamos más cerca que el año pasado de Red Bull, incluso en circuitos difíciles para nosotros como Suzuka. Y que tenemos poca degradación, podemos luchar en carrera, podemos brillar, podemos adelantar, tener flexibilidad de estrategia y eso te permite hacer la carrera que hemos hecho aquí”, ha valorado.

"El ritmo de carrera, pues como en Bahrein, cerca de Checo, no tanto de Max, pero es buena señal estar tan cerca, y más en carrera que en clasificación, al contrario que el año pasado, pero yo lo prefiero así. Era el objetivo este año y ahora toca mejorar el coche, porque aquí igual no podemos ganar, pero en Australia sí, así que si le ponemos un par de décimas, igual nos lo empezamos a jugar con Red Bull todas las carreras. Ellos lo han hecho aquí y ahora nos toca a nosotros", ha advertido.

Por último Carlos se ha hecho valer en clave de futuro. "Puedo tener dos formas de verlo, estar triste por no seguir en Ferrari, que da rabia ahora que estamos haciendo todos un gran trabajo, o pensar que esto me abre puertas y la opción de otro equipo donde luchar por el Mundial como intento aquí. Toca tomar decisiones importantes".