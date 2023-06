Checo y su bajón de rendimiento: "Soy fuerte, volveré"

"Tengo problemas con las frenadas y debemos trabajar con el equipo para averiguar qué está pasando", revela el piloto mexicano "Mentalmente me siento fuerte y no estoy en un túnel de negatividad", asegura tras encadenar tres malas carreras que le han dejado a 69 puntos de Verstappen

Sergio Pérez comenzó la temporada plantando cara su compañero Max Verstappen con dos victorias en Arabia y Bakú. Pero cuando parecía que el mexicano podría pelear por el título con en neerlandés, la racha se truncó en Mónaco y encadenó tres grandes premios con muchos problemas. Tras su bajón de rendimiento, que le ha dejado a 69 puntos de Max, Checo no se rinde: "Soy fuerte, volveré", avisa.

Sexto en Canadá, donde Verstappen firmó su sexto triunfo de la temporada y también igualó las 41 victorias de Ayrton Senna en el raking histórico de la F1, Pérez dice que está muy preocupado por su velocidad y quiere investigarlo con Red Bull. "Vamos a trabajar duro con el equipo para asegurarnos de que averiguamos qué está pasando en este momento", comentó en Montreal.

"Fundamentalmente, el aspecto de la conducción en el que estoy encontrando más dificultades en este momento son las frenadas. Mentalmente me siento fuerte y no estoy en un túnel de negatividad. En las últimas carreras me ha faltado ritmo, pero no en Mónaco, donde fui rápido todo el fin de semana, pero cometí un error”, sostiene Pérez.

"Creo que mentalmente hay que ser fuerte, y yo lo soy. Sé que superaré este difícil periodo de carreras fuera de la posición que esperaba con el Red Bull. En Mónaco, sí, cometí un error y fue un mal fin de semana, pero creo que sin eso teníamos el ritmo", asegura.

La próxima semana Perez tendrá una oportunidad en casa de Red Bull, en Austria. Una auténtica prueba de fuego para el mexicano, al que algunos ya cuestionan. Mientras Helmut Marko le critica abiertamente y siempre le trata como actor secundario ante su protegido Verstappen, el director del equipo Christian Horner le defiende y está convencido de que Pérez volverá a ser el que debe ser. “Basta un fin de semana positivo, para que Sergio reencuentre el camino".

Pérez ha ganado en dos trazados urbanos, Bakú y Jeddah y fue segundo en Miami. Es un especialista en estas pistas, aunque también falló en los de Mónaco y Canadá. Pasará un tiempo hasta la próxima carrera urbana. No será hasta mediados de septiembre cuando el circo de la Fórmula 1 vuele a Singapur. Y Checo necesita reaccinar mucho antes.